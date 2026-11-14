बाम लगाकर कमर दर्द को न करें नजरअंदाज, ऑस्टियोपोरोसिस से लेकर आर्थराइटिस तक हो सकते हैं कई कारण

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लोगों को लगता है कि दिनभर में ज्यादा काम करने के बाद जो थकान होती है, वही कमर दर्द का कारण है। जबकि कमर में अक्सर होने वाला दर्द हर बार थकान से नहीं, कई बार शरीर में किसी परेशानी की तरफ इशारा करता है। अफसोस कि हम इस संकेत को अनदेखा करते हुए बाम लगाकर उसका इलाज कर लेते हैं।

आज हम कमर दर्द के उन सभी कारणों पर विस्तार से बात करने वाले हैं, ताकि उसका ट्रीटमेंट भी उसी के हिसाब से किया जा सके। गलत पोस्चर व्हाइट कॉलर का बढ़त कल्चर लोगों के बैठने के पोस्चर को खराब कर रहा है। जब व्यक्ति लगातार बैठे रहता है, तो इससे रीढ़ पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है नतीजतन कमर दर्द की समस्या भी बढ़ने लगती है।

रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति और एथलीट्स में स्पोंडिलोलिसिस नामक रीढ़ की समस्या से जुड़ी कंडीशन आमतौर पर कमर दर्द का एक बड़ा कारण है। इसमें भी महिलाएं अपनी कमर दर्द को थकान समझकर सबसे ज्यादा अनदेखा करती हैं।

आर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस के अलावा आर्थराइटिस में भी महिलाओं को भयंकर कमर दर्द का सामना करना पड़ता है। दरअसल, उम्र बढ़ने के बाद खासकर मेनोपॉज की स्टेज में हड्डियां उतनी मजबूत नहीं रह जाती, ऐसे में रेगुलर चेकअप इस समस्या से बचाव का एकमात्र तरीका है।

पीरियड्स में ऐंठन कई महिलाओं को पीरियड्स के दिनों में जब पेट दर्द और ऐंठन की परेशानी होती है, तो उस दौरान कमर दर्द के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी की दूसरी या तीसरी तिमाही में कमर के निचले हिस्से में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। इसका कारण इस दौरान होने वाले हॉर्मोनल बदलाव, वजन का बढ़ना, शरीर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बदलना हो सकते हैं।