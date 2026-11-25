साथ ही, ये पचाने में भी आसान हो जाते हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अलसी शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है। आइए जानते हैं भुनी हुई अलसी के फायदों के बारे में।

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद- भुनी हुई अलसी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और लिग्नान्स हार्ट को हेल्दी बनाए रखते हैं।ये बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मददगार होती है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है।

पाचन तंत्र को मजबूत बनाए- अलसी में मौजूद फाइबर आंतों की सफाई करता है और कब्ज, गैस व अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। भूनने के बाद इसका सेवन करने से पेट में भारीपन भी महसूस नहीं होता।

वेट लॉस करने में सहायक- वेट लॉस करने में भुनी अलसी आपकी डाइट का अच्छा हिस्सा बन सकती है। इसमें मौजूद फाइबर आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता, जिससे ओवरईटिंग से बचाव होता है।

बालों को बनाए मजबूत और शाइनी- भुनी हुई अलसी का सेवन बालों को जड़ों से पोषण देती है, जिससे हेयर फॉल कम होता है और बाल घने व शाइनी बनते हैं।

ब्लड शुगर कंट्रोल में सहायक- भुनी हुई अलसी का सेवन ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद करता है। यह धीरे-धीरे ग्लूकोज रिलीज करती है, जिससे शुगर स्पाइक्स नहीं होते।