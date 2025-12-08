पीरियड्स के दिनों को आसान बनाएंगे 6 फूड्स, न्यूट्रिशनिस्ट ने गिनाए इन्हें खाने के गजब फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर ज्यादातर महिलाएं प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (PMS) का इलाज तब शुरू करती हैं जब लक्षण या दर्द शुरू हो चुका होता है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि असली राहत पाने की शुरुआत पीरियड्स आने से 10 से 12 दिन पहले ही हो जानी चाहिए?

इस दौरान, जिसे 'ल्यूटल फेज' कहा जाता है, आपके शरीर को कुछ खास पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ये पोषक तत्व आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने, मूड को ठीक रखने और मांसपेशियों को आराम देने में मदद करते हैं। विज्ञान भी इन आसान और घरेलू नुस्खों का समर्थन करता है। आइए, यहां न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन से जानते हैं कि आप अपनी डाइट में किन 3 चीजों को शामिल करके इस समस्या से राहत पा सकती हैं।

जिंक से भरपूर चीजें प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से राहत दिलाने में 'जिंक' सबसे असरदार पोषक तत्वों में से एक माना जाता है। शोध बताते हैं कि यह मूड स्विंग्स, सिरदर्द, ब्रेस्ट टेंडरनेस, सूजन और PMS की गंभीरता को कम करने में मदद करता है।