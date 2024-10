अचानक खड़े होते ही आंखों के सामने छा जाता है अंधेरा, तो पढ़ें क्या हो सकते हैं इसके कारण

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Health Tips: क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है कि अचानक से खड़े होने पर आंखों के सामने कुछ सेकंड के लिए अंधेरा (Darkness In Front Of The Eyes) छा जाए? ऐसा कई लोगों के साथ होता है और आमतौर पर तब होता है, जब हम बैठे या लेटी हुए अवस्था से अचानक खड़े होते हैं। हालांकि, इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर कम ही लोग गौर करते हैं। इसलिए इसके कारणों (Causes Of Blur Vision) के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इनमें से कुछ तो बेहद साधारण वजहें, जिन्हें आप खुद ही दूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां चिंताजनक भी हो सकती हैं। आइए जानें।

बैठे या लेटे हुए अवस्था से अचानक खड़े होते ही चक्कर आने की स्थिति को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन (Orthostatic Hypotension) कहा जाता है। इसके (why you feel dizzy when you stand up suddenly) कई कारण हो सकते हैं, जिनके बारे में जानने के लिए हमने डॉ. कपिल अग्रवाल (मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल, गुरुग्राम के न्यूरोलॉजी विभाग के क्लीनिकल निदेशक) से बात की।