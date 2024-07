दही में चीनी मिलाना सही है या फिर नमक, जानिए किस तरह खाने से सेहत को मिलता है ज्यादा फायदा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Curd with Sugar vs Curd with Salt: अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि दही को चीनी के साथ खाना ज्यादा बेहतर है या फिर दही के साथ, तो ये आर्टिकल आप ही के लिए है। जाहिर तौर पर स्वाद में हर किसी की पसंद अलग होती है, लेकिन जब बात सेहत की आती है, तो कोई भी नुकसान नहीं उठाना चाहता है। तो चलिए बिना देर किए इस आर्टिकल में जान लीजिए कि दोनों में से दही खाने का कौन-सा तरीका ज्यादा बढ़िया है।

दही के साथ नमक

अगर आप डायबिटीज से ग्रसित हैं, तो आपको दही के साथ चीनी का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में, नमक ही ज्यादा बेहतर विकल्प होता है, लेकिन ध्यान रहे कि यह हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा नमक कई एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर इसे दही में डाला जाए, तो इससे दही में मौजूद गुड बैक्टीरिया भी काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। साथ ही, नमक वाले दही का ज्यादा सेवन करने से हाइपरटेंशन की समस्या भी हो सकती है, इसलिए इन दोनों चीजों के मेल को अच्छा समझना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।