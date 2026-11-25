लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियां आते ही खांसी-जुकाम बेहद आम बात लगने लगती है। खासकर दिल्ली में तो ज्यादातर लोग इसे पॉल्यूशन, स्मॉग, सीजनल एलर्जी या मामूली सर्दी-जुकाम मानकर टाल देते हैं।

ऑफिस जाने वाले लोग तो अक्सर कफ सिरप के सहारे ही काम चलाते रहते हैं, लेकिन दिल्ली के बीएलके-मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और मैक्स साकेत के वाइस चेयरमैन और हेड क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन, डॉ. सज्जन राजपुरोहित बताते हैं कि लंग कैंसर के शुरुआती संकेत भी बिल्कुल इन्हीं आम सांस की दिक्कतों जैसे हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं।

इन संकेतों को न करें इग्नोर लंग कैंसर के साथ बड़ी दिक्कत यह है कि जब तक बीमारी बढ़ नहीं जाती, तब तक इसके साफ लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए अगर आपकी खांसी सामान्य नहीं लग रही है, तो बार-बार कफ सिरप पीने के बजाय सतर्क हो जाना चाहिए। डॉ. राजपुरोहित के मुताबिक, नीचे दिए गए लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच कराना बेहद जरूरी है:

खांसी अगर तीन हफ्ते से ज्यादा समय तक बनी रहे।

वक्त के साथ खांसी बढ़ती जाए या दवा लेने के बावजूद बार-बार लौट आए।

खांसते समय खून आना या सीने में लगातार दर्द रहना

सांस फूलना या आवाज का भारी हो जाना।

बिना किसी साफ वजह के अचानक वजन कम होना। जरूरी नहीं कि इन लक्षणों का मतलब हमेशा लंग कैंसर ही हो, लेकिन इन्हें हल्के में लेना सही नहीं है। समय पर डॉक्टर से सलाह लेने से असली वजह का पता चल सकता है और यह तय हो पाता है कि आगे किसी और जांच की जरूरत है या नहीं।

लंग कैंसर का मतलब- महीनों का बेड रेस्ट नहीं आमतौर पर लंग कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के मन में यही डर बैठ जाता है कि अब महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा और करियर या नौकरी से हाथ धोना होगा, लेकिन आज के दौर में हालात काफी बदल चुके हैं। पहले जहां इसका इलाज मुख्य रूप से सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन तक ही सीमित था, वहीं अब टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसे नए विकल्प मौजूद हैं। ये आधुनिक तरीके पात्र मरीजों को उनकी जरूरत के हिसाब से पर्सनलाइज्ड इलाज देते हैं।

इलाज में आए इन बदलावों ने कई मरीजों में बीमारी पर बेहतर कंट्रोल और सर्वाइवल की संभावना को बढ़ाया है। साथ ही, शरीर इन नई थेरेपी को पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से झेल पाता है। आज के मॉडर्न कैंसर केयर का मकसद सिर्फ मरीजों की उम्र बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह भी है कि वे इलाज के दौरान एक बेहतर, आत्मनिर्भर और सामान्य जिंदगी जी सकें।

अब मिनटों में हो जाता है घंटों का इलाज इलाज के तरीके आसान होने का सबसे बड़ा असर मरीजों के रोजाना के रूटीन पर पड़ा है। उदाहरण के लिए, 'सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी' में दवा नसों के जरिए घंटों तक चढ़ाने के बजाय स्किन के नीचे एक इंजेक्शन के तौर पर दी जाती है। इस तकनीक ने इलाज के समय को घंटों से घटाकर महज कुछ मिनटों का कर दिया है।

यही वजह है कि अब कई मरीजों के लिए इलाज के साथ-साथ अपनी जॉब और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। कुछ मामलों में तो मरीज सुबह अपनी डोज लेकर उसी दिन ऑफिस जा सकते हैं या वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। हालांकि, यह हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता।

खासकर शुरुआती डोज के बाद किसी भी रिएक्शन को चेक करने के लिए थोड़ी देर मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ सकती है। जो मरीज क्लिनिकली स्टेबल हैं और जिन पर इलाज का अच्छा असर हो रहा है, वे अपनी ओवरऑल हेल्थ, साइड इफेक्ट्स और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से उसी दिन काम पर लौट सकते हैं। वहीं, कैंसर के स्टेज और सेहत के आधार पर कुछ मरीजों को अब भी आराम या अपने रूटीन में थोड़े बदलाव की जरूरत पड़ सकती है।

रूटीन विजिट पर अकेले जाना भी मुमकिन अस्पताल में लगने वाला समय कम होने का फायदा सिर्फ मरीजों को ही नहीं, बल्कि उनके परिवार को भी मिल रहा है। पहले कैंसर के इलाज वाले दिन घर के किसी सदस्य को पूरे दिन की छुट्टी लेकर अस्पताल में बैठना पड़ता था, लेकिन अब तेज इलाज की वजह से इंतजार के घंटे काफी कम हो गए हैं, जिससे देखभाल करने वाले लोग अपने काम और घर की जिम्मेदारियों के बीच बेहतर तालमेल बिठा पा रहे हैं।

इतना ही नहीं, अब हर विजिट पर किसी का साथ होना भी जरूरी नहीं रह गया है। अगर मरीज की हालत स्थिर है, वे खुद ट्रैवल कर सकते हैं और इलाज को अच्छे से सहन कर रहे हैं, तो डॉक्टर की मंजूरी से रूटीन अपॉइंटमेंट पर अकेले भी जा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उम्र, चलने-फिरने की क्षमता, थकान और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखा जाता है। अगर कोई नया इलाज शुरू हो रहा हो या साइड इफेक्ट्स हो रहे हों, तब किसी का साथ होना जरूरी है।