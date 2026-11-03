अब साधारण ब्लड टेस्ट से होगी पार्किंसंस की पहचान? वैज्ञानिकों ने खोजा दिमागी बीमारी को ट्रैक करने का नया रास्ता

प्रेट्र, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे खून का सबसे छोटा हिस्सा दिमाग की एक गंभीर बीमारी का गहरा राज खोल सकता है? दरअसल, पार्किंसंस डिजीज को लेकर स्पेन में हुए एक अध्ययन ने कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है।

वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे प्लेटलेट्स में होने वाले मॉलिक्यूलर बदलाव इस गंभीर न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारी के आगे बढ़ने की पूर्व चेतावनी दे सकते हैं। स्पेन का वह हैरान करने वाला मामला 'मूवमेंट डिसऑर्डर्स जर्नल' में छपी एक नई रिसर्च के मुताबिक, स्पेन के एक मरीज को बहुत कम उम्र में ही पार्किंसंस हो गया था। यह बीमारी इतनी तेजी से बढ़ी कि वह जल्द ही डिमेंशिया का शिकार हो गया। जब स्पेन के 'जर्मन्स ट्रायस आई पुजोल रिसर्च इंस्टीट्यूट' के वैज्ञानिकों ने उसके जीनोम की गहराई से जांच की, तो उन्हें उसमें एक खास हिस्से की तीन कॉपी मिलीं।

हर बार आनुवंशिक नहीं होता पार्किंसंस जीनोम के इस खास हिस्से में 'एसएनसीए' (SNCA) नाम का एक जीन पाया जाता है, जिसका काम 'अल्फा-सिन्यूक्लिन' प्रोटीन बनाना है। पार्किंसंस रोग में यही प्रोटीन आपस में चिपक कर गुच्छे बना लेता है। इस रिसर्च में सबसे अहम बात यह सामने आई कि मरीज के जीन में हुआ यह बदलाव 'डी नोवो' था। इसका सीधा मतलब है कि यह बीमारी उसे अपने माता-पिता से विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि यह जेनेटिक बदलाव अचानक उसी के शरीर में हुआ था।