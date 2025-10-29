40 साल के बाद बढ़ जाता है स्ट्रोक का खतरा, इन तरीकों से करें अपने ब्रेन की देखभाल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। 40 साल की उम्र के बाद व्यक्ति अक्सर कई तरह की हेल्थ कंडीशन जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायरॉइड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का शिकार होने लगता है। यह सभी समस्याएं लाइफस्टाइल से जुड़े फैक्टर या जेनेटिक कारणों से होती हैं। इसके साथ-साथ 40 की उम्र के बाद दिमाग भी कमजोर होने लगता है, जो आगे चलकर कई सारी दिमाग से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, एक्सपर्ट की मानें तो दिमाग का बूढ़ा होना कोई बीमारी नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। फिर भी, यह प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, यह अनगिनत फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जिनमें से कई हमारे कंट्रोल में होते हैं। कंट्रोल किए जाने वाले इन कारकों में लाइफस्टाइल से जुड़े फैक्टर्स शामिल हैं। आइए मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, साकेत में पार्किंसंस डिजीज यूनिट, न्यूरोसाइंसेस के डायरेक्टर और हेड डॉ. मुकेश कुमार से जानते हैं 40 की उम्र के बाद कैसे रखें अपने ब्रेन का ख्याल-

फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर एक्सरसाइज आपके ब्रेन को लंबे समय तक हेल्दी बनाती है। न्यूरोलॉजी में साल 2020 के एक मेटा-विश्लेषण से पता चला है कि हर हफ्ते 150 मिनट की मीडियम एक्टिविटी करने वाले वयस्कों में कॉग्नेटिव डेकलाइन का खतरा 30% कम होता है। साथ ही इससे ब्रेन की फंक्शनिं और इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी सुधार होता है।

न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह: हर हफ्ते 150 मिनट की मीडियम एरोबिक एक्टिविटी जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना, स्वीमिंग करने का टारगेट रखें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए 2-3 सेशन हर हफ्ते शामिल करें। इसके अलावा योग जैसे संतुलन और लचीलेपन वाले व्यायाम को शामिल करें।

खानपान का रखें ध्यान ब्रेन शरीर की कुल एनर्जी का लगभग 20% कन्ज्यूम करता है। हम जो खाते हैं, उसका सीधा असर नर्व फंक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथसिस और सूजन पर पड़ता है। इसलिए ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए खानपान का ध्यान जरूर रखें। अपनी डाइट में निम्न पोषक तत्व जरूर शामिल करें-