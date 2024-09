Vaginal Wash का इस्तेमाल करने से पहले जान लें क्या हैं इसके फायदे और नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Is Vaginal Wash Safe: वजाइना की गंध को दूर करने और उसे साफ रखने के लिए कई लोग सुगंधित पाउडर या साबुन का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे योनि में मौजूद माइक्रोब्स को नुकसान पहुंचता है और पीएच लेवल बिगड़ जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मार्केट में कई वजाइनल वॉश (Vaginal Wash) लॉन्ज किए गए, जिनका महिलाएं खूब इस्तेमाल करती हैं।

लेकिन अभी तक हम यही सुनते आए हैं कि वजाइना को साफ करने की जरूरत नहीं होती। वो सेल्फ क्लीनिंग होती है। ऐसे में वजाइनल वॉश इस्तेमाल करना कितना सुरक्षित हो सकता है (Is it safe to use Vaginal Wash)? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने डॉ. आस्था दयाल (सी.के. बिरला अस्पताल, गुरुग्राम के स्त्री रोग एवं प्रसुति विभाग की निदेशक) से बात की।