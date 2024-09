बिना डॉक्टर से पूछे Abortion Pills लेना हो सकता है खतरनाक, जान जाने का भी रहता है रिस्क

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Abortion Pills Side Effects: अबॉर्शन अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण फैसला होता है, जो महिला के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। हर साल 28 सितंबर को इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे (International Safe Abortion Day) मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है कि दुनियाभर में महिलाओं को सुरक्षित अबॉर्शन केयर और राइट मिल सके। ये उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत, दोनों के लिए बेहद जरूरी है।

असुरक्षित अबॉर्शन की वजह से हर साल हजारों महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह लिए कभी भी अबॉर्शन पिल्स (Abortion Pills) लेने की भूल नहीं करनी चाहिए (Is It Safe To Take Abortion Pills)। ऐसा करने के कई खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। इस आर्टिकल में हम इसी बारे में जानेंगे कि बिना डॉक्टर से सलाह लिए अबॉर्शन पिल्स लेने के क्या नुकसान (Abortion Pills Side Effects) हो सकते हैं।