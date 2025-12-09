क्या आप भी बिना सोचे-समझे ले रहे हैं मल्टीविटामिन? नई स्टडी ने बताया किसे है इसकी असली जरूरत
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हमें मल्टीविटामिन का कोई साफ असर दिखाई नहीं देता, फिर भी हम यह रूटीन नहीं छोड़ते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं, तो अब आपको और भटकने की जरूरत नहीं है। जी हां, Mass General Brigham की नई रिसर्च ने इन सवालों के जवाब दे दिए हैं और बताया है कि आखिर इन गोलियों का असली सच क्या है।
(Image Source: AI-Generated)
क्या कहती है नई रिसर्च?
हाल ही में हुए COSMOS अध्ययन में 5,000 से ज्यादा बुजुर्गों के डेटा का विश्लेषण किया गया। इस रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि मल्टीविटामिन हर किसी के लिए 'जादुई इलाज' नहीं है, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए यह बेहद फायदेमंद हो सकता है। रिसर्च में पाया गया कि रोजाना मल्टीविटामिन लेने से दिमाग की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है और याददाश्त को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
(Image Source: AI-Generated)
किन लोगों को मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
रिसर्च के मुताबिक, मल्टीविटामिन का फायदा सभी को एक बराबर नहीं मिलता। इसका सबसे ज्यादा फायदा बुजुर्गों को मिलता है। जी हां, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर भोजन से पोषक तत्वों को ठीक से सोख नहीं पाता या फिर डाइट में उतनी विविधता नहीं रह जाती। ऐसे में, मल्टीविटामिन उन कमियों को पूरा करने में मददगार साबित होते हैं।
रिसर्च बताती है कि मल्टीविटामिन इनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं:
- 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग: जिनकी याददाश्त उम्र के साथ कमजोर हो रही है।
- हार्ट पेशेंट्स: स्टडी बताती हैं कि जिन लोगों को दिल की बीमारी थी, मल्टीविटामिन लेने पर उनकी याददाश्त में सबसे ज्यादा सुधार देखा गया।
- पोषक तत्वों की कमी वाले लोग: जिनका शरीर भोजन से पूरी तरह न्यूट्रिशन नहीं ले पाता।
(Image Source: AI-Generated)
आपके लिए क्या है इसका मतलब?
इस रिसर्च का निष्कर्ष बहुत साफ है- मल्टीविटामिन एक 'सप्लीमेंट' है, न कि अच्छी डाइट का विकल्प।
अगर आपकी उम्र 60 से कम है और आप हेल्दी हैं: अगर आप ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर बैलेंस डाइट लेते हैं, तो आपको मल्टीविटामिन से बहुत ज्यादा फायदा शायद न मिले।
60 से ऊपर हैं: अगर आपको लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है या आपकी डाइट बहुत अच्छी नहीं है, तो रोजाना एक मल्टीविटामिन लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
सावधानी भी है जरूरी
मल्टीविटामिन शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें, खासकर अगर आपको पहले से कोई बीमारी है या आप अन्य दवाएं ले रहे हैं। याद रखें, अच्छी सेहत की नींव हमेशा अच्छा खान-पान और एक्टिव लाइफस्टाइल ही होती है।
