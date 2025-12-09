क्या आप भी बिना सोचे-समझे ले रहे हैं मल्टीविटामिन? नई स्टडी ने बताया किसे है इसकी असली जरूरत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हमें मल्टीविटामिन का कोई साफ असर दिखाई नहीं देता, फिर भी हम यह रूटीन नहीं छोड़ते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं, तो अब आपको और भटकने की जरूरत नहीं है। जी हां, Mass General Brigham की नई रिसर्च ने इन सवालों के जवाब दे दिए हैं और बताया है कि आखिर इन गोलियों का असली सच क्या है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

(Image Source: AI-Generated) क्या कहती है नई रिसर्च? हाल ही में हुए COSMOS अध्ययन में 5,000 से ज्यादा बुजुर्गों के डेटा का विश्लेषण किया गया। इस रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि मल्टीविटामिन हर किसी के लिए 'जादुई इलाज' नहीं है, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए यह बेहद फायदेमंद हो सकता है। रिसर्च में पाया गया कि रोजाना मल्टीविटामिन लेने से दिमाग की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है और याददाश्त को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

(Image Source: AI-Generated) किन लोगों को मिलता है सबसे ज्यादा फायदा? रिसर्च के मुताबिक, मल्टीविटामिन का फायदा सभी को एक बराबर नहीं मिलता। इसका सबसे ज्यादा फायदा बुजुर्गों को मिलता है। जी हां, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर भोजन से पोषक तत्वों को ठीक से सोख नहीं पाता या फिर डाइट में उतनी विविधता नहीं रह जाती। ऐसे में, मल्टीविटामिन उन कमियों को पूरा करने में मददगार साबित होते हैं।