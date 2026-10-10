नवरात्र के व्रत में फलाहार के नाम पर तो नहीं कर रहे ये गलतियां? कर लें सुधार, वरना बिगड़ जाएगी तबीयत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र का त्योहार 11 नवंबर से शुरू हो रहा है। इन दिनों में देवी के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा होती है और भक्त उपवास भी करते हैं। रोज का खाना छोड़कर भक्त व्रत के दौरान फलाहार करते हैं या सात्विक खाना खाते हैं।

हालांकि, लंबे समय तक भूखे रहने या फलाहार के नाम पर ज्यादा तला-भुना खाना कमजोरी, डिहाइड्रेशन और एसिडिटी जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। अगर आप भी इस नवरात्र पर व्रत रख रहे हैं, तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है। आइए जानें नवरात्र के व्रत के दौरान किन बातों का ध्यान रखें।

हाइड्रेशन का ध्यान रखें व्रत के दौरान लोग अक्सर कम पानी पीते हैं, जिसस शरीर में डिहाइड्रेशन और थकान होने लगती है। खाली पेट ये समस्या और ज्यादा परेशान कर सकती है। इसलिए उपवास में भी 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। पानी के साथ नारियल पानी, नींबू पानी और छाछ पिएं, ताकि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहे।

एनर्जी देने वाले फूड्स उपवास के दौरान शरीर को कार्ब्स कम मिलते हैं, जिस वजह से कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए अपनी डाइट में केला, सेब और पपीता जैसे फल शामिल करें। इसके साथ बादाम, अखरोट और मखाने जैसे ड्राई फ्रूट्स खाएं, ताकि शरीर को लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहे।

सेंधा नमक खाएं उपवास में लोग सामान्य नमक नहीं खाते। इसकी जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। हालांकि, खाने में नमक की मात्रा सीमित ही रखें। ज्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर और सूजन की समस्या हो सकती है।