हमेशा महसूस होती है थकान और कमजोरी? डाइट में शामिल करें ये 5 फूड्स, दूर होगी मैग्नीशियम की कमी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी दिनभर थकान और कमजोरी महसूस होती है? रातों की नींद उड़ गई है या फिर अक्सर मांसपेशियों में ऐंठन की शिकायत रहती है? अगर हां, तो यह आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी का संकेत हो सकता है।

मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए एक बेहद जरूरी मिनरल है। यह हमारी मांसपेशियों, नसों के सही कामकाज, दिल की सेहत और शरीर में एनर्जी बनाने में अहम भूमिका निभाता है। आजकल की भागदौड़ भरी, अनियमित लाइफस्टाइल और डिब्बाबंद खाने की वजह से शरीर में इस जरूरी पोषक तत्व की कमी होना एक आम बात हो गई है।

हालांकि, घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी रोजमर्रा की डाइट में कुछ बेहद सस्ते और आसानी से मिलने वाले फूड्स को शामिल करके प्राकृतिक रूप से इस कमी को पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन खास चीजों के बारे में।

हरी पत्तेदार सब्जियां पालक, मेथी, सरसों और चौलाई जैसी हरी सब्जियां मैग्नीशियम का सबसे बेहतरीन स्रोत मानी जाती हैं। इनमें 'क्लोरोफिल' भी मौजूद होता है, जो शरीर की अंदरूनी सफाई करने में काफी मदद करता है। आप इन्हें रोज सब्जी, सूप या फिर सलाद के रूप में खा सकते हैं। इससे न सिर्फ शरीर को जरूरी पोषण मिलेगा, बल्कि आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा।

केला केला एक ऐसा फल है जो हर मौसम में और हर जगह आसानी से मिल जाता है। यह सिर्फ मैग्नीशियम ही नहीं, बल्कि पोटैशियम से भी भरपूर होता है। केला आपकी थकी हुई मांसपेशियों को आराम देने और शरीर की एनर्जी को बरकरार रखने में मदद करता है। इसे सुबह के नाश्ते में या फिर वर्कआउट के तुरंत बाद खाना बहुत फायदेमंद होता है।

नट्स और सीड्स बादाम, काजू, अखरोट के साथ-साथ कद्दू और सूरजमुखी के बीज मैग्नीशियम के पावरहाउस होते हैं। इनमें सिर्फ मैग्नीशियम ही नहीं, बल्कि हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और फाइबर भी पाया जाता है, जो आपके दिल की सेहत को भी दुरुस्त रखते हैं। रोज बस एक मुट्ठी नट्स या सीड्स खाने से आपके शरीर को लंबे समय तक एनर्जी मिलती है और कमजोरी दूर भाग जाती है।

दालें और बीन्स हमारे घरों में रोज बनने वाली दालें भी मैग्नीशियम का बेहतरीन स्रोत हैं। चना, राजमा, लोबिया, मसूर और मूंग दाल को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। ये प्रोटीन और फाइबर से भी भरी होती हैं। इन्हें खाने से आपका पाचन तंत्र बेहतर होता है और पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है।

डार्क चॉकलेट अगर आपको मीठा खाना पसंद है, तो डार्क चॉकलेट आपके लिए एक बहुत ही शानदार और हेल्दी विकल्प है। इसमें मैग्नीशियम के साथ-साथ ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। यह आपके दिल और दिमाग, दोनों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है।