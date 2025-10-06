शरीर में दिखने वाले इन 9 लक्षणों को न समझें मामूली, किसी बड़ी समस्या का हो सकते हैं इशारा

हमारे शरीर में किसी भी तरह की गड़बड़ी शुरू होने पर कुछ न कुछ लक्षण (Signs of Poor Health) जरूर सामने आते हैं जिनकी मदद से परेशानी का पता लगाया जा सकता है। हालांकि अक्सर हम इन लक्षणों को मामूली थकान या कमजोरी समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ऐसा करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में किसी भी तरह की परेशानी होने पर बॉडी कुछ सिग्नल देना शुरू कर देती है। अगर इन संकेतों (Symptoms of Poor Health) को वक्त पर पहचान लिया जाए, तो समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन अक्सर होता इससे उल्टा है। हम इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, जिससे परेशानी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है।

इसलिए शरीर में नजर आने वाले किसी भी तरह के बदलाव या लक्षण (Poor Health Warning Signs) पर गौर करना जरूरी है, ताकि हम किसी भी ऐसे छोटे संकेत को नजरअंदाज न करें, जो किसी भी बड़ी समस्या का शुरुआती इशारा हो सकता है। आइए जानें कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में, जो शरीर में हो रही किसी बड़ी समस्या का संकेत देते हैं।

(Picture Courtesy: Freepik) त्वचा पर सफेद धब्बे अगर आपकी त्वचा पर सफेद धब्बे उभर रहे हैं, तो यह केवल त्वचा की समस्या नहीं हो सकती। यह अक्सर विटामिन-बी12 की गंभीर कमी या किसी ऑटोइम्यून समस्या का संकेत हो सकता है। यह तनाव और खराब लाइफस्टाइल से भी जुड़ा हो सकता है।

मुंह से लगातार दुर्गंध ब्रश करने के बाद भी मुंह से दुर्गंध आ रही है, तो यह केवल ओरल हाइजीन की समस्या नहीं है। यह आपकी गट हेल्थ में गंभीर गड़बड़ी का संकेत हो सकता है, जैसे कि अपच, एसिड रिफ्लक्स, या लिवर से जुड़ी समस्याएं।

हाथ-पैरों का ठंडा रहना मौसम सामान्य होने पर भी अगर आपके हाथ-पैर अक्सर ठंडे रहते हैं, तो यह खराब ब्लड सर्कुलेशन या थायरॉइड ग्लैंड की समस्या का संकेत हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक न होने से हाथ-पैरों तक खून की गर्माहट नहीं पहुंच पाती।

नमक खाने की इच्छा अगर आपको अचानक बहुत ज्यादा नमक या नमकीन चीजें खाने की तेज क्रेविंग होने लगी है, तो यह मिनरल लॉस या एड्रनल फटीग का लक्षण हो सकता है। एड्रेनल ग्लैंड्स स्ट्रेस मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाते हैं।

आंख फड़कना बार-बार आंख फड़कना आमतौर पर हल्के में लिया जाता है, लेकिन यह मैग्नीशियम की कमी या नींद पूरी न होने के कारण नर्वस सिस्टम में हो रहे स्ट्रेस को दिखाता है। लगातार फड़कना नर्व्स से जुड़ी किसी समस्या का भी संकेत हो सकता है।

अचानक एक्ने या मुहांसे वयस्क होने पर अगर चेहरे, पीठ या छाती पर अचानक बड़े एक्ने निकलने लगें, तो यह हार्मोनल इंबैलेंस का संकेत है। यह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इंसुलिन का स्तर बढ़ने या बहुत ज्यादा तनाव के कारण हो सकता है।