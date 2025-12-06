देश के 7.3% टीनएज बच्चों को प्रभावित कर रही मेंटल हेल्थ की समस्या, 10 तरीकों से करें इसे मैनेज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों लोगों में मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ने लगी है। कामकाज का प्रेशर और घर-परिवार की जिम्मेदारी अक्सर लोगों के लिए स्ट्रेस और डिप्रेशन का कारण बनती है। हालांकि, इन दिनों कम उम्र में भी लोग इन समस्याओं का शिकार बन रहे हैं।

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे (एनएचएमएस) के नतीजों को साझा किया, जिसमें पता चला कि देश में कम उम्र के ही लोग मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं की चपेट में आ रहे हैं। आइए जानते हैं इस सर्वे की रिपोर्ट के बारे में विस्तार से-

छोटी उम्र में बढ़े मेंटल हेल्थ ईशू प्रतापराव जाधव ने बताया कि 12 राज्यों में 13-17 साल की उम्र में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के मामले लगभग 7.3 प्रतिशत बढ़े हैं। उन्होंने यह भी बताया कि देशभर में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान और देखभाल के लिए सरकार की तरफर से 10 अक्टूबर, 2022 को एक "नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम" शुरू किया है, जिसे मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं में मदद करने के लिए विकसित किया गया है।