मांसपेशियों का दर्द सिर्फ थकान नहीं, शरीर का वॉर्निंग सिग्नल है; राहत पाने के लिए अपनाएं 7 असरदार तरीके

(Picture Courtesy: Freepik)

आराम करें- मांसपेशियों में दर्द होने पर सबसे जरूरी है कि उन्हें पर्याप्त आराम दिया जाए। लगातार स्ट्रेचिंग या मेहनत करने से दर्द बढ़ सकता है। हल्की गतिविधियों तक सीमित रहना और आराम करना रिकवरी को तेज करता है।

गर्म और ठंडी सिकाई- दर्द और सूजन को कम करने के लिए आइस पैक का इस्तेमाल करें, वहीं खिंचाव और जकड़न में गर्म पानी की सिकाई बेहद राहत देती है। शुरुआत में बर्फ और बाद में गर्म सिकाई असरदार होती है।

हल्की स्ट्रेचिंग और योगा- दर्द वाली मांसपेशियों को पूरी तरह निष्क्रिय रखने से जकड़न और बढ़ सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग, योगासन जैसे भुजंगासन या ताड़ासन मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ाकर दर्द कम करते हैं।

हाइड्रेशन बनाए रखें- शरीर में पानी की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द बढ़ सकता है। पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स वाले पेय लेने से मांसपेशियां जल्दी रिकवर होती हैं।

हेल्दी डाइट- प्रोटीन (दूध, दालें, अंडे), ओमेगा-3 फैटी एसिड (अखरोट, अलसी) और एंटीऑक्सीडेंट्स (फल, सब्जियां) मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करते हैं। सही आहार लेने से दर्द और थकान दोनों कम होते हैं।

मालिश- हल्की मालिश से मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और तनाव दूर होता है। नारियल तेल, सरसों का तेल या मेडिकेटेड ऑयल से मसाज करना दर्द को काफी हद तक घटाता है।