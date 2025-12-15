मांसपेशियों का दर्द सिर्फ थकान नहीं, शरीर का वॉर्निंग सिग्नल है; राहत पाने के लिए अपनाएं 7 असरदार तरीके

Language
    By Meenakshi NaiduEdited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:41 PM (IST)

    मांसपेशियों के दर्द से राहत के लिए आजमाएं ये उपाय (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक मसल्स पेन आम समस्या बन चुकी है। लंबे समय तक काम करना, भारी सामान उठाना, गलत तरीके से एक्सरसाइज करना या फिर लगातार बैठे रहना, जैसे कारण हमारी मांसपेशियों पर दबाव डालते हैं। 

    बहुत से लोग इसे नॉर्मल थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बार-बार होने वाला मांसपेशियों का दर्द शरीर में कमजोरी, सूजन या चोट का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के में लेने की जगह सही उपाय अपनाना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कुछ असरदार तरीके जिनसे आप मांसपेशियों के दर्द को कम कर सकते हैं और जल्दी ठीक भी हो सकते हैं।

    (Picture Courtesy: Freepik)

    मांसपेशियों के दर्द से राहत पाने के लिए क्या करें?

    • आराम करें- मांसपेशियों में दर्द होने पर सबसे जरूरी है कि उन्हें पर्याप्त आराम दिया जाए। लगातार स्ट्रेचिंग या मेहनत करने से दर्द बढ़ सकता है। हल्की गतिविधियों तक सीमित रहना और आराम करना रिकवरी को तेज करता है।
    • गर्म और ठंडी सिकाई-  दर्द और सूजन को कम करने के लिए आइस पैक का इस्तेमाल करें, वहीं खिंचाव और जकड़न में गर्म पानी की सिकाई बेहद राहत देती है। शुरुआत में बर्फ और बाद में गर्म सिकाई असरदार होती है।
    • हल्की स्ट्रेचिंग और योगा- दर्द वाली मांसपेशियों को पूरी तरह निष्क्रिय रखने से जकड़न और बढ़ सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग, योगासन जैसे भुजंगासन या ताड़ासन मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ाकर दर्द कम करते हैं।
    • हाइड्रेशन बनाए रखें- शरीर में पानी की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द बढ़ सकता है। पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स वाले पेय लेने से मांसपेशियां जल्दी रिकवर होती हैं।
    • हेल्दी डाइट- प्रोटीन (दूध, दालें, अंडे), ओमेगा-3 फैटी एसिड (अखरोट, अलसी) और एंटीऑक्सीडेंट्स (फल, सब्जियां) मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करते हैं। सही आहार लेने से दर्द और थकान दोनों कम होते हैं।
    • मालिश- हल्की मालिश से मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और तनाव दूर होता है। नारियल तेल, सरसों का तेल या मेडिकेटेड ऑयल से मसाज करना दर्द को काफी हद तक घटाता है।
    • पूरी नींद- नींद मांसपेशियों की हीलिंग प्रोसेस में अहम भूमिका निभाती है। रोजाना 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेने से शरीर खुद को रिपेयर करता है और मांसपेशियों का दर्द जल्दी कम होता है।

    मसल्स पेन केवल थकान नहीं, बल्कि आपके शरीर का संकेत है कि उसे आराम और देखभाल की जरूरत है। अगर दर्द लगातार बना रहे या बहुत ज्यादा हो, तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें। सही आराम, डाइट और लाइफस्टाइल अपनाकर आप इस समस्या से जल्दी निजात पा सकते हैं।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।