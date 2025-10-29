वायु प्रदूषण पहुंचा रहा है आंखों को नुकसान, सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके
वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर सिर्फ हमारे फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि हमारी आंखों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसके कारण आंखों में जलन, खुजली, रेडनेस और इन्फेक्शन का खतरा (Side Effects of Air Pollution) रहता है। ऐसे में जरूरी है कि हम प्रदूषण की मार से अपनी आंखों को सुरक्षित रखें। आइए जानें प्रदूषण से आंखों को सुरक्षित रखने के तरीके।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है, जो हमारे स्वास्थ्य पर कई तरह से बुरा प्रभाव डाल रहा है। हमारी आंखें शरीर का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है और प्रदूषण का सीधा असर उन पर पड़ता है। धूल, धुआं, और जहरीली गैसों के कारण आंखों में जलन, खुजली, रेडनेस, ड्राईनेस और एलर्जी जैसी समस्याएं (Air Pollution Side Effects on Eyes) आम हो गई हैं।
ऐसे में आंखों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। आइए जानें वायु प्रदूषण से अपनी आंखों को सुरक्षित (Tips to Keep Eyes Safe) रखने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
वायु प्रदूषण से कैसे बचाएं आंखें?
- धूप के चश्मे का इस्तेमाल- बाहर निकलते समय हमेशा धूप का चश्मा पहनें। यह न सिर्फ सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है, बल्कि धूल और धुएं के सीधे संपर्क में आने से भी रोकता है। एंटी-ग्लेर और यूवी प्रोटेक्शन वाले चश्मे सबसे अच्छे रहते हैं।
- आंखों को धोएं- दिन भर के बाद आंखों को ठंडे और साफ पानी से जरूर धोएं। इससे आंखों में जमे प्रदूषण के कण निकल जाते हैं और आंखें साफ रहती हैं। हालांकि, आंखों को रगड़ें नहीं।
- कॉन्टेक्ट लेंस से सावधानी- प्रदूषण भरे माहौल में कॉन्टेक्ट लेंस पहनने से बचें, क्योंकि इन पर धूल के कण चिपक सकते हैं और आंखों में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। अगर पहनना जरूरी हो, तो साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें और चश्मे के ऊपर से लगा सकने वाले प्रोटेक्टिव गॉगल्स का इस्तेमाल करें।
- आंखों को मलने से बचें- आंखों में खुजली या जलन होने पर उन्हें मलने की गलती न करें। इससे प्रदूषण के कण आंखों के अंदर घुसकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहतर है कि आंखों को साफ पानी से धो लें या डॉक्टर से सलाह लेकर आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें।
- स्वच्छता का ध्यान रखें- आंखों को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। गंदे हाथों से आंखों को छूने पर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है।
- हाइड्रेशन जरूरी- शरीर में पानी की कमी आंखों की ड्राईनेस का कारण बन सकती है। इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पिएं और आंखों को नम रखने के लिए आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद।
- घर के अंदर की हवा शुद्ध रखें- घर के अंदर की हवा को शुद्ध रखने के लिए एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। इंडोर प्लांट्स लगाएं, जो हवा को शुद्ध करते हैं और स्मोकिंग से परहेज करें।
- हेल्दी डाइट- विटामिन-ए, सी और ई से भरपूर डाइट लें। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, संतरे और नट्स आंखों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
