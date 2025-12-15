सावधान! इन 6 तरह के लोगों की सेहत बिगाड़ सकता है अमरूद, कहीं आप भी तो नहीं इनमें शामिल?
अमरूद सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन सभी के लिए नहीं। कुछ लोगों को अमरूद नुकसान पहुंचा सकता है। जी हां, कुछ कंडीशन में अमरूद नुकसान (Guava S ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों के मौसम में अमरूद मिलते हैं, जो विटामिन-सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसलिए इन्हें खाने से सेहत को काफी फायदा मिलता है, लेकिन सभी को नहीं (Who Should Not Eat Guava)।
जी हां, अमरूद भले ही बहुत पौष्टिक फल है, लेकिन कुछ लोगों को इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए कुछ लोगों को अमरूद सीमित मात्रा में या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आइए जानें किन लोगों (People Who Should Avoid Guava) को नहीं खाना चाहिए अमरूद।
पाचन संबंधी समस्याएं वाले लोग
अमरूद में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो आमतौर पर पाचन के लिए अच्छा होता है। लेकिन जिन लोगों को पहले से ही पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कि गैस, एसिडिटी, इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम या पेट फूलने की शिकायत हो, उन्हें अमरूद सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। ज्यादा मात्रा में खाने से यह समस्याएं बढ़ सकती हैं। कच्चा अमरूद खासतौर पर भारी होता है और पचने में मुश्किल कर सकता है।
(Picture Courtesy: Freepik)
डायबिटीज के मरीज
अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, लेकिन फिर भी इसमें नेचुरल शुगर होती है। डायबिटीज के मरीजों को अमरूद खाते समय इसकी मात्रा पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादा मात्रा में अमरूद खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। सलाह यह है कि डायबिटीज के मरीज अमरूद खाने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह लें।
किडनी की समस्या वाले लोग
अमरूद में पोटैशियम की मात्रा ज्यादा होती है। स्वस्थ किडनी शरीर से एक्स्ट्रा पोटैशियम को आसानी से बाहर निकाल देती है, लेकिन जिन लोगों की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही या जो किडनी डायलिसिस पर हैं, उनके लिए ज्यादा पोटैशियम हानिकारक हो सकता है। ऐसे में अमरूद सीमित मात्रा में खाना या बिल्कुल न खाना ही बेहतर है।
दांतों की समस्या वाले लोग
अमरूद कठोर होता है और कच्चा अमरूद चबाने में दांतों पर दबाव पड़ता है। जिन लोगों के दांत कमजोर हैं, दंत चिकित्सा हुई है या जिन्हें मसूड़ों की समस्या है, उन्हें अमरूद चबाने में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बीज भी दांतों में फंस सकते हैं और तकलीफ पैदा कर सकते हैं।
एलर्जी वाले लोग
हालांकि ऐसा बहुत कम मामलों में होता है, लेकिन कुछ लोगों को अमरूद से एलर्जी हो सकती है। खुजली, रैशेज, सूजन या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखने पर अमरूद खाना तुरंत बंद कर दें और डॉक्टर से संपर्क करें।
सर्दी-खांसी या गले की तकलीफ वाले
अमरूद की तासीर ठंडी मानी जाती है, इसलिए सर्दी-जुकाम या गले में खराश होने पर अमरूद खाने से बचना चाहिए। इससे स्थिति और बिगड़ सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।