सावधान! आपका स्मार्टफोन बना रहा आपको बीमार? सिर्फ आंखें ही नहीं, गर्दन और कलाई भी हो रही है डैमेज

फोन स्क्रॉल करने पर हाथों में थकान

अंगूठे में या कलाई में ऐंठन या जलन महसूस होना

: इसमें अंगूठा सूजन की वजह से झुकी हुई पॉजिशन में अटक जाता है।

लगातार टेक्स्ट करने या स्वाइप करने से हाथ अकड़ने लगते हैं।

हाथ स्विच करते रहें: एक ही हाथ में लगातार फोन थामे रहने की बजाय, थोड़ी-थोड़ी देर में हाथ स्विच करते रहें। एक हाथ में फोन रखें और स्क्रॉलिंग के लिए दूसरे हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करें।

ग्रिपिंग रखें हल्की: फोन को थोड़ा हल्के हाथ से पकड़ें, ग्रिपिंग बहुत टाइट ना रखें। यदि फोन पर वीडियो देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो हाथ में फोन रखने की बजाय किसी टेबल या स्टैंड पर रखें।

वॉयस कमांड जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें : बार-बार अंगूठे का इस्तेमाल करने की बजाय वॉयस कमांड जैसे टूल्स की मदद भी ले सकते हैं।

कंधे और कान के बीच फोन को न दबाएं : इससे आपकी गर्दन और कंधों पर दबाव पड़ेगा। ईयरबड या हेडसेट का इस्तेमाल सुविधाजनक होगा।

ब्रेक लें और स्ट्रेच करें: फोन को यूज करने के दौरान हर 15-20 मिनट में ब्रेक लें। अपने कंधे, उंगलियों को आगे और पीछे की ओर स्ट्रेच करें।