रील्स की दुनिया में खो रहा बचपन: बढ़ते वर्चुअल ऑटिज्म के मामलों ने बढ़ाई चिंता; पढ़ें डॉक्टरों की बड़ी चेतावनी

हमारे पास महीने में लगभग 30 मामले वर्चुअल आटिज्म के पहुंच रहे हैं। इसमें अधिकतर ऐसे बच्चों के हैं जो स्क्रीन में आने वाली रील्स या कार्टून का मतलब भी नहीं समझते हैं। नवजात और पांच साल से छोटे बच्चों को फोन से दूर रखने के पूरे प्रयास करें, पांच से 8 साल तक के बच्चों को आवश्यक होने पर अभिभावक अपनी निगरानी में ही टीवी या टैब स्क्रीन दिखाएं। बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। 10 साल से ऊपर के बच्चों को आवश्यक होने पर टैब उपलब्ध कराएं फोन आदि की लत से बचाने के लिए अभिभावक स्वयं भी स्क्रीन से दूरी बनाएं।

- डा. अभिनव शेखर, मानसिक रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल मुरादाबाद।