प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं ये 5 चीजें, तो आज ही कर दें बंद; वरना हो सकता है सेहत को नुकसान

क्या आपने कभी सोचा है कि रोजमर्रा की छोटी-सी आदत आपकी सेहत पर कितना बड़ा असर डाल सकती है? हम सब बड़े शौक से रंग-बिरंगे प्लास्टिक के डिब्बों में खाना स्टोर करते हैं यह सोचकर कि ये सबसे सिंपल और सस्ता तरीका है लेकिन क्या आपको पता है कि यही आसान तरीका आपकी सेहत के लिए धीमा जहर साबित होता है?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी खाने की चीजें स्टोर करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स का खूब इस्तेमाल करते हैं? अगर हां, तो जरा सावधान हो जाइए। जी हां, भले ही प्लास्टिक के कंटेनर सुविधाजनक और किफायती हों, लेकिन कुछ खास चीजों को इनमें रखना आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है (Plastic Container Health Risks)।

दरअसल, प्लास्टिक में बिस्फेनॉल-ए (BPA) और फ्थालेट्स जैसे हानिकारक रसायन होते हैं। जब आप कुछ खास तरह के खाने को इनमें रखते हैं, खासकर जब वो गर्म हों, तो ये केमिकल्स खाने में मिल जाते हैं और हमारे शरीर में पहुंचकर कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें प्लास्टिक कंटेनर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए।