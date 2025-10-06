Language
    प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं ये 5 चीजें, तो आज ही कर दें बंद; वरना हो सकता है सेहत को नुकसान

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 01:08 PM (IST)

    क्या आपने कभी सोचा है कि रोजमर्रा की छोटी-सी आदत आपकी सेहत पर कितना बड़ा असर डाल सकती है? हम सब बड़े शौक से रंग-बिरंगे प्लास्टिक के डिब्बों में खाना स्टोर करते हैं यह सोचकर कि ये सबसे सिंपल और सस्ता तरीका है लेकिन क्या आपको पता है कि यही आसान तरीका आपकी सेहत के लिए धीमा जहर साबित होता है?

    प्लास्टिक कंटेनर में इन 5 फूड्स को नहीं करना चाहिए स्टोर (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी खाने की चीजें स्टोर करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स का खूब इस्तेमाल करते हैं? अगर हां, तो जरा सावधान हो जाइए। जी हां, भले ही प्लास्टिक के कंटेनर सुविधाजनक और किफायती हों, लेकिन कुछ खास चीजों को इनमें रखना आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है (Plastic Container Health Risks)।

    दरअसल, प्लास्टिक में बिस्फेनॉल-ए (BPA) और फ्थालेट्स जैसे हानिकारक रसायन होते हैं। जब आप कुछ खास तरह के खाने को इनमें रखते हैं, खासकर जब वो गर्म हों, तो ये केमिकल्स खाने में मिल जाते हैं और हमारे शरीर में पहुंचकर कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें प्लास्टिक कंटेनर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए।

    • गर्म खाना: गरमा-गरम खाना, जैसे कि दाल, सब्जी या चावल, सीधे प्लास्टिक के डिब्बे में डालने से बचें। गर्मी के कारण प्लास्टिक में मौजूद केमिकल बहुत तेजी से खाने में घुल जाते हैं। इसकी जगह आप स्टील या कांच के बर्तनों का इस्तेमाल करें।
    • तेल वाली चीजें: तेल या घी वाली चीजें, जैसे अचार या पकी हुई सब्जियां भी प्लास्टिक में नहीं रखनी चाहिए। तेल एक ऐसा माध्यम है जो प्लास्टिक के केमिकल्स को आसानी से सोख लेता है और फिर खाने में मिला देता है।
    • खट्टी चीजें: नींबू, टमाटर या सिरके से बनी खट्टी चीजें भी प्लास्टिक में रखने से बचें। इनकी एसिडिक नेचर प्लास्टिक के साथ रिएक्ट कर सकती है, जिससे हानिकारक तत्व खाने में मिल जाते हैं। अचार को हमेशा कांच की बरनी में ही रखें।
    • माइक्रोवेव में गर्म करना: अगर आपके प्लास्टिक के डिब्बे 'माइक्रोवेव सेफ' नहीं हैं, तो उन्हें माइक्रोवेव में बिल्कुल इस्तेमाल न करें। माइक्रोवेव की तेज गर्मी से प्लास्टिक पिघल सकता है और उसके केमिकल्स खाने में मिल सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए जहर की तरह हो सकते हैं।
    • मसाले और पाउडर: हल्दी, मिर्ची पाउडर, या धनिया पाउडर जैसे बारीक मसाले प्लास्टिक में रखने से उनका स्वाद और खुशबू कम हो सकती है। साथ ही, कुछ प्लास्टिक में केमिकल्स मसालों के साथ रिएक्ट भी कर सकते हैं।

    क्या करें?

    प्लास्टिक के बजाय कांच, सिरेमिक, स्टील या लकड़ी के कंटेनरों का इस्तेमाल करना एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प है। ये न सिर्फ आपकी सेहत के लिए सेफ हैं, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर हैं।

