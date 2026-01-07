अक्सर सिरदर्द से रहते हैं परेशान? अगर हां, तो बिना सोचे दवा खाने से पहले पढ़ें इसके पीछे छिपे 5 कारण

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सिरदर्द एक आम समस्या बन चुका है। अक्सर हम इसे मामूली समझकर पेनकिलर खा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की असली वजह (Reasons of Headache) क्या है?

दरअसल हमारी लाइफस्टाइल में ही कुछ ऐसी चीजें छिपी होती हैं, जो अक्सर सिरदर्द की वजह बनते हैं। इसलिए अगर आपको भी अक्सर सिरदर्द की समस्या रहती है, तो इन कारणों (Causes of Persistent Headache) के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, ताकि आप बेवजह दवाइयां खाने से बच सकें।

लंबे समय तक फास्टिंग व्रत रखना या वजन कम करने के चक्कर में लंबे समय तक भूखे रहना भी सिरदर्द का बड़ा कारण है। जब पेट खाली होता है, तो शरीर में एसिडिटी और गैस बनने लगती है। यह गैस ऊपर की ओर चढ़ती है और सिरदर्द का रूप ले लेती है। डॉक्टरों का कहना है कि लंबे इंटरवेल खाली रहने के बजाय थोड़े-थोड़े समय पर कुछ हल्का खाते रहना चाहिए।

मेंटल स्ट्रेस आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल सिरदर्द का सबसे मुख्य कारण है। जब हम ज्यादा स्ट्रेस या मेंटल प्रेशर में होते हैं, तो हमारी गर्दन और सिर की मांसपेशियां खिंचने लगती हैं। इसे 'टेंशन हेडेक' कहा जाता है। काम का बोझ, भविष्य की चिंता और छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेना दिमाग की नसों को थका देता है, जो सिरदर्द के रूप में सामने आता है।

डिहाइड्रेशन क्या आप जानते हैं कि भरपूर मात्रा में पानी न पीना भी आपके सिर में दर्द पैदा कर सकता है? जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो टिश्यूज अस्थायी रूप से सिकुड़ने लगते हैं, जिससे नसों पर दबाव पड़ता है। डिहाइड्रेशन के कारण होने वाला सिरदर्द अक्सर झुकने या चलने पर और बढ़ जाता है। इसलिए, दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी है।