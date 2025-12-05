इंटीमेट हाइजीन से जुड़ी ये 4 बातें हैं महज झूठ, ब्रिटिश डॉक्टर ने किया खुलासा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) से जुड़े जनरल प्रैक्टिशनर डॉ. आमिर खान ने एक इंस्टाग्राम के जरिए इंटिमेट हाइजीन से जुड़े ऐसे कई मिथकों को गलत साबित किया है, जिनपर कई लोग यकीन करते आए हैं। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वजाइना एक सेल्फ-क्लीनिंग ऑर्गन है और उसे किसी भी तरह की ब्रशिंग या सेंटेड प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिथक 1: सेंटेड और खास साबुन जरूरी होते हैं अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि खास साबुन, वाइप्स या स्प्रे से सफाई जरूरी है, जबकि डॉक्टर के अनुसार ऐसा बिलकुल नहीं है। वजाइना में पहले से ही बैक्टीरिया और पीएच का एक प्राकृतिक संतुलन होता है, जो खुद को साफ और सुरक्षित रखता है। सेंटेड प्रोडक्ट्स इस संतुलन को बिगाड़ सकते हैं और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा सकते हैं। इसलिए, गौरजरूरी प्रोडक्ट्स के चक्कर में पड़कर बाद में डॉक्टर के पास इन्फेक्शन लेकर जाना किसी भी तरह से समझदारी नहीं है।

मिथक 2: हर तरह का डिस्चार्ज संक्रमण होता है डॉ. खान का कहना है कि डिस्चार्ज होना नॉर्मल है और यह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिससे वजाइना अपनी सेहत बनाए रखती है। पीरियड्स के मुताबिक डिस्चार्ज का टेक्सचर और रंग बदलता है और इससे पता चलता है कि शरीर किस फेज में है।

हालांकि, अगर डिस्चार्ज गहरा पीला, हरा, भूरा या ग्रे दिखे, तो यह संक्रमण का संकेत है- जैसा कि क्लीवलैंड क्लिनिक की एक स्टडी में बताया गया है, लेकिन दूधिया सफेद, पारदर्शी या हल्का ऑफ-व्हाइट डिस्चार्ज पूरी तरह नेचुरल है। View this post on Instagram A post shared by Dr Amir Khan GP (@doctoramirkhan) मिथक 3: अस्वच्छता का संकेत है तेज गंध बहुत-सी महिलाओं को लगता है कि अगर इंटीमेट एरिया से स्मेल आ रही है तो यह खराब सफाई का संकेत है। डॉक्टर के अनुसार हर वजाइना की एक नेचुरल स्मेल होती है, जो कि बिल्कुल सामान्य है। अगर कभी गंध अचानक बहुत तेज या असामान्य लगे, तभी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वजाइना कभी भी गुलाब या फूलों जैसी नहीं महक सकती और ऐसा करने की कोशिश में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।