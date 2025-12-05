Language
    इंटीमेट हाइजीन से जुड़ी ये 4 बातें हैं महज झूठ, ब्रिटिश डॉक्टर ने किया खुलासा

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:04 PM (IST)

    महिलाओं की इंटिमेट हाइजीन को लेकर मार्केट में तरह-तरह के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं- सेंटेड पैड, खुशबूदार साबुन, स्प्रे और कई तरह की चीजें। इन सबका दावा ह ...और पढ़ें

    इंटीमेट हाइजीन के बारे में 4 'झूठ' जिन्हें आप अब तक मानते थे सच (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) से जुड़े जनरल प्रैक्टिशनर डॉ. आमिर खान ने एक इंस्टाग्राम के जरिए इंटिमेट हाइजीन से जुड़े ऐसे कई मिथकों को गलत साबित किया है, जिनपर कई लोग यकीन करते आए हैं। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वजाइना एक सेल्फ-क्लीनिंग ऑर्गन है और उसे किसी भी तरह की ब्रशिंग या सेंटेड प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है।

    Intimate Hygiene Myths

    मिथक 1: सेंटेड और खास साबुन जरूरी होते हैं

    अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि खास साबुन, वाइप्स या स्प्रे से सफाई जरूरी है, जबकि डॉक्टर के अनुसार ऐसा बिलकुल नहीं है। वजाइना में पहले से ही बैक्टीरिया और पीएच का एक प्राकृतिक संतुलन होता है, जो खुद को साफ और सुरक्षित रखता है। सेंटेड प्रोडक्ट्स इस संतुलन को बिगाड़ सकते हैं और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा सकते हैं। इसलिए, गौरजरूरी प्रोडक्ट्स के चक्कर में पड़कर बाद में डॉक्टर के पास इन्फेक्शन लेकर जाना किसी भी तरह से समझदारी नहीं है।

    मिथक 2: हर तरह का डिस्चार्ज संक्रमण होता है

    डॉ. खान का कहना है कि डिस्चार्ज होना नॉर्मल है और यह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिससे वजाइना अपनी सेहत बनाए रखती है। पीरियड्स के मुताबिक डिस्चार्ज का टेक्सचर और रंग बदलता है और इससे पता चलता है कि शरीर किस फेज में है।

    हालांकि, अगर डिस्चार्ज गहरा पीला, हरा, भूरा या ग्रे दिखे, तो यह संक्रमण का संकेत है- जैसा कि क्लीवलैंड क्लिनिक की एक स्टडी में बताया गया है, लेकिन दूधिया सफेद, पारदर्शी या हल्का ऑफ-व्हाइट डिस्चार्ज पूरी तरह नेचुरल है।

     
     
     
    मिथक 3: अस्वच्छता का संकेत है तेज गंध

    बहुत-सी महिलाओं को लगता है कि अगर इंटीमेट एरिया से स्मेल आ रही है तो यह खराब सफाई का संकेत है। डॉक्टर के अनुसार हर वजाइना की एक नेचुरल स्मेल होती है, जो कि बिल्कुल सामान्य है।

    अगर कभी गंध अचानक बहुत तेज या असामान्य लगे, तभी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वजाइना कभी भी गुलाब या फूलों जैसी नहीं महक सकती और ऐसा करने की कोशिश में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

    मिथक 4: टैम्पोन शरीर के अंदर खो सकता है

    इस बात से कई महिलाएं डरती हैं कि टैम्पोन कहीं अंदर जाकर गुम न हो जाए। डॉ. खान बताते हैं कि यह असंभव है, क्योंकि वजाइना के ऊपर की ओर सर्विक्स होता है, जो एक बंद दरवाजे जैसा है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं जा सकता। हां, कभी-कभी टैम्पोन ऊपर की तरफ अटक सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह गायब हो गया है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से मिलना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। किसी भी घरेलू वस्तु से निकालने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है।

