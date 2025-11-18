विटामिन-डी की कमी से हो सकती हैं कई परेशानियां, सर्दियों में इन 3 तरीकों से करें इसे नेचुरली पूरा
विटामिन-डी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी विटामिन है। यह सिर्फ हड्डियों की मजबूती के लिए ही नहीं, बल्कि और भी कई फंक्शन के लिए जरूरी होता है। हालांकि, सर्दी के मौसम में धूप कम होने की वजह से इसकी कमी (Vitamin-D Deficiency) हो जाती है। लेकिन कुछ आसान तरीकों से विटामिन-डी की कमी को दूर किया जा सकता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि हमारा शरीर सूरज की रोशनी की मदद से इसे बनाता है। लेकिन सर्दी के मौसम में धूप कम निकलती है और मौसम ठंडा होने की वजह से लोग भी बाहर जाना कम ही पसंद करते हैं। ऐसे में विटामिन-डी की कमी (Vitamin-D Deficiency in Winter) होने लगती है।
विटामिन-डी कम होने के कारण शरीर में कई परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए शरीर में इसका सही लेवल बनाए रखना जरूरी है। आइए जानें विटामिन-डी क्यों हमारे शरीर के लिए जरूरी है और सर्दी के मौसम में इसकी कमी को कैसे पूरा सकते हैं (Tips to Increase Vitamin-D)।
विटामिन डी क्यों जरूरी है?
- हैप्पी हार्मोन बनाता है- विटामिन डी दिमाग में सेरोटोनिन हार्मोन बनाने में मदद करता है। इसे 'फील-गुड हार्मोन' कहा जाता है। यह हमारे मूड, भूख और नींद को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। यह हार्मोन हमें शांत और स्थिर महसूस कराने में मदद करता है। लेकिन सर्दियों में कम धूप के कारण विटामिन-डी की कमी के कारण यह हार्मोन कम होने लगता है और व्यक्ति को डिप्रेशन जैसा महसूस होने लगता है।
- हड्डियों को मजबूत बनाना- विटामिन-डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह आंतों से कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो, तो चाहे कितना भी कैल्शियम क्यों न लें, शरीर उसे ठीक से सोख नहीं पाएगा और हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। इसलिए हड्डियों की मजबूती, उनके विकास और उन्हें फ्रैक्चर से बचाने के लिए विटामिन-डी जरूरी है।
- इम्युनिटी मजबूत बनाना- विटामिन-डी हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है।
सर्दी के मौसम में विटामिन-डी की कमी कैसे पूरी करें?
सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और सूरज की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। साथ ही, ठंड के कारण लोग बाहर निकलने से कतराते हैं और पूरे शरीर को कपड़ों से ढककर रखते हैं, जिससे शरीर में विटामिन-डी कम बनता है। ऐसे में विटामिन-डी के लिए-
- धूप का सही समय- सर्दियों में भी जब भी मौका मिले, 20-30 मिनट के लिए धूप में बैठें। दोपहर की धूप (लगभग 10 बजे से 3 बजे के बीच) सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इस समय यूवी-बी किरणें सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। कोशिश करें कि हाथ-पैर और चेहरा खुला रहे, ताकि त्वचा को पर्याप्त धूप मिल सके।
- विटामिन-डी से भरपूर डाइट लें- डाइट के जरिए भी सीमित मात्रा में विटामिन-डी लिया जा सकता है। फैटी फिश, अंडे की जर्दी, मशरूम और फोर्टिफाइड फूड्स विटामिन-डी बढ़ाने में मदद करते हैं।
- सप्लीमेंट्स लें- अगर डाइट और धूप से विटामिन-डी सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, तो डॉक्टर की सलाह पर विटामिन-डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
