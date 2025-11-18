विटामिन-डी की कमी से हो सकती हैं कई परेशानियां, सर्दियों में इन 3 तरीकों से करें इसे नेचुरली पूरा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि हमारा शरीर सूरज की रोशनी की मदद से इसे बनाता है। लेकिन सर्दी के मौसम में धूप कम निकलती है और मौसम ठंडा होने की वजह से लोग भी बाहर जाना कम ही पसंद करते हैं। ऐसे में विटामिन-डी की कमी (Vitamin-D Deficiency in Winter) होने लगती है।

विटामिन-डी कम होने के कारण शरीर में कई परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए शरीर में इसका सही लेवल बनाए रखना जरूरी है। आइए जानें विटामिन-डी क्यों हमारे शरीर के लिए जरूरी है और सर्दी के मौसम में इसकी कमी को कैसे पूरा सकते हैं (Tips to Increase Vitamin-D)।