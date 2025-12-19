Year Ender 2025: 10 फूड एक्सपेरिमेंट्स, जिन्हें देखकर मर जाएगी आपकी भूख, लोगों ने बताया स्वाद से खिलवाड़
साल 2025 में सोशल मीडिया पर कई अजीबोगरीब फूड एक्सपेरिमेंट्स वायरल हुए, जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। इनमें मैंगो नूडल्स, अनियन लट्टे, मैगी चाय और ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 अब खत्म होने वाला है और यह साल सोशल मीडिया पर अपनी अजीबोगरीब यादें छोड़ जा रहा है। वैसे तो खाना हर किसी की कमजोरी होता है, लेकिन इस साल इंटरनेट पर कुछ ऐसे 'फूड एक्सपेरिमेंट्स' वायरल हुए जिन्हें देखकर लोगों का खाने से ही भरोसा उठ गया। रील और लाइक्स के चक्कर में लोगों ने स्वाद के साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि अच्छे-अच्छों का मन खराब हो गया। आइए नजर डालते हैं इस साल के उन 10 सबसे डरावने फूड कॉम्बो (Cringiest Food Experiments of 2025) पर, जिन्होंने इस साल खूब सुर्खियां बटोरीं।
मैंगो नूडल्स
(Image Source: AI-Generated)
इमेजिन कीजिए, गरमा-गरम नूडल्स की ग्रेवी में आम का रस मिलाया गया हो और ऊपर से आम के टुकड़े। जी हां, इस साल एक स्ट्रीट वेंडर ने यह कारनामा कर दिखाया। नूडल्स प्रेमियों ने तो इसे देखते ही अपनी आंखें बंद कर लीं। किसी ने कमेंट किया- "अब आंखों को टॉयलेट क्लीनर से साफ करना पड़ेगा।
अनियन लट्टे
कॉफी में चीनी और दूध तो सुना था, लेकिन हरी प्याज? इस ड्रिंक में कॉफी के ऊपर कटी हुई प्याज डाली गई। यह ट्रेंड चीन से शुरू हुआ और भारत में भी इसका वीडियो खूब वायरल हुआ। लोगों ने इसे 'जहर' तक करार दे दिया।
मैगी चाय
(Image Source: AI-Generated)
मैगी और चाय, दोनों ही भारतीयों के दिल के करीब हैं, लेकिन इन्हें साथ मिलाना किसी क्राइम से कम नहीं था। एक वीडियो में एक शख्स ने उबलती हुई चाय के कप में पकी हुई मैगी डाल दी। इस वीडियो को देखकर मैगी लवर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया।
चॉकलेट चिकन टिक्का
नॉन-वेज खाने वालों के लिए यह साल का सबसे बुरा सपना था। मसालेदार चिकन टिक्के के ऊपर पिघली हुई डार्क चॉकलेट डालकर परोसा गया। जिसने भी यह देखा, उसने बस एक ही सवाल पूछा- "आखिर क्यों?"
चॉकलेट पकौड़ा
बारिश के मौसम में पकौड़े सबको पसंद हैं, लेकिन क्या आपने कभी चॉकलेट के पकौड़े खाए हैं? इस साल हैदराबाद के एक वेंडर ने चॉकलेट बार को बेसन के घोल में डुबोकर तला और उसे हरी चटनी के साथ सर्व किया। यह कॉम्बो स्वाद का कत्ल करने जैसा था।
टॉयलेट बाउल आइसक्रीम
स्वाद तो दूर की बात है, इस डिश को पेश करने का तरीका ही लोगों की भूख मारने के लिए काफी था। आइसक्रीम संडे को हूबहू टॉयलेट पॉट जैसी दिखने वाली कटोरी में सर्व किया गया। लोगों ने इसे देखते ही 'घिनौना' बता दिया।
ओरियो सुशी
जापानी डिश सुशी और ओरियो बिस्किट का मेल इस साल खूब वायरल हुआ। ओरियो की क्रीम और बिस्किट के चूरे से रोल बनाया गया। हालांकि कुछ लोगों को यह 'ओके' लगा, लेकिन सुशी लवर्स के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था।
आइसक्रीम और सोया सॉस
(Image Source: AI-Generated)
मीठी वैनिला आइसक्रीम और नमकीन सोया सॉस। यह पढ़ने में ही अजीब लगता है, लेकिन 2025 में कई फूड ब्लॉगर्स ने इसे ट्राई किया। ज्यादातर लोगों का कहना था कि यह स्वाद के नाम पर सिर्फ एक मजाक है।
मैगी कॉफी
मैगी के साथ एक और अत्याचार। इस एक्सपेरिमेंट में मैगी को पानी के बजाय दूध और कॉफी पाउडर में पकाया गया। हल्दी और सब्जियों के साथ बनी यह 'कॉफी मैगी' सोशल मीडिया पर इस साल की सबसे 'वर्स्ट' डिशेज में शामिल रही।
चॉकलेट गोलगप्पे
पानीपुरी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जब इसमें तीखे पानी की जगह चॉकलेट सिरप और जैम्स भरे जाएं, तो स्वाद बिगड़ना तय है। इंदौर के एक मार्केट में बिकने वाले इन चॉकलेट गोलगप्पों ने शुद्ध देसी स्वाद प्रेमियों का दिल तोड़ दिया।
एक्सपेरिमेंट करना बुरा नहीं है, लेकिन स्वाद के साथ ऐसी नाइंसाफी 2025 में कुछ ज्यादा ही हो गई। उम्मीद है कि 2026 में हमें कुछ बेहतर और स्वादिष्ट फूड ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे।
यह भी पढ़ें- हेल्दी समझकर खा रहे हैं मल्टीग्रेन बिस्किट? पैकेट के पीछे का सच जानकर चौंक जाएंगे आप
यह भी पढ़ें- सर्दी में हेल्दी रहने के लिए एक्सपर्ट ने बताया क्या न खाएं, आपका फेवरेट च्यवनप्राश और आंवला कैंडी भी हैं शामिल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।