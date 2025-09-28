नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि को लगाएं मालपुए का भोग, यहां से नोट कर लें रेसिपी

नवरात्र (Navratri 2025) का त्योहार नौ दिनों तक मनाया जाता है। इसके 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। माना जाता है कि देवी कालरात्रि नकरात्मकता को दूर करती हैं और जीवन में सकरात्मकता को बढ़ाती हैं। मान्यता यह भी है कि मालपुए के भोग से देवी प्रसन्न होती हैं। आइए जानें इसकी रेसिपी।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्रि (Navratri 2025) का पर्व पूरे देश में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की उपासना की जाती है। मान्यता है कि मां कालरात्रि अपने भक्तों के सभी भय और संकट दूर करती हैं।

इस दिन भक्त देवी को खास भोग (Navratri Day 7 Bhog) अर्पित करते हैं। सातवें दिन मां कालरात्रि को मीठा भोग चढ़ाना शुभ माना जाता है, खासतौर पर मालपुए का भोग। माना जाता है कि देवी को मालपुए का भोग काफी पसंद आता है। आइए जानें इसकी रेसिपी।

(Picture Courtesy: Freepik) मालपुआ बनाने की आसान रेसिपी सामग्री: मैदा- 1 कप

सूजी- 2 बड़े चम्मच

दूध- 1 कप

सौंफ- 1 छोटा चम्मच

चीनी- 1 कप

पानी- ½ कप

घी- तलने के लिए

इलायची पाउडर- ½ छोटा चम्मच

मेवे- सजावट के लिए (बादाम, पिस्ता, काजू)