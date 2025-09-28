Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि को लगाएं मालपुए का भोग, यहां से नोट कर लें रेसिपी

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:00 PM (IST)

    नवरात्र (Navratri 2025) का त्योहार नौ दिनों तक मनाया जाता है। इसके 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। माना जाता है कि देवी कालरात्रि नकरात्मकता को दूर करती हैं और जीवन में सकरात्मकता को बढ़ाती हैं। मान्यता यह भी है कि मालपुए के भोग से देवी प्रसन्न होती हैं। आइए जानें इसकी रेसिपी।

    prefferd source google
    Hero Image
    मां कालरात्रि को लगाएं ये खास भोग (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्रि (Navratri 2025) का पर्व पूरे देश में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की उपासना की जाती है। मान्यता है कि मां कालरात्रि अपने भक्तों के सभी भय और संकट दूर करती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दिन भक्त देवी को खास भोग (Navratri Day 7 Bhog) अर्पित करते हैं। सातवें दिन मां कालरात्रि को मीठा भोग चढ़ाना शुभ माना जाता है, खासतौर पर मालपुए का भोग। माना जाता है कि देवी को मालपुए का भोग काफी पसंद आता है। आइए जानें इसकी रेसिपी।

    (Picture Courtesy: Freepik)

    मालपुआ बनाने की आसान रेसिपी

    सामग्री:

    • मैदा- 1 कप
    • सूजी- 2 बड़े चम्मच
    • दूध- 1 कप
    • सौंफ- 1 छोटा चम्मच
    • चीनी- 1 कप
    • पानी- ½ कप
    • घी- तलने के लिए
    • इलायची पाउडर- ½ छोटा चम्मच
    • मेवे- सजावट के लिए (बादाम, पिस्ता, काजू)

    बनाने की विधि:

    • सबसे पहले एक बर्तन में मैदा, सूजी, सौंफ और दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण न तो बहुत गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला। इसे 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि सूजी फूल जाए।
    • अब एक पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी तैयार करें। इसमें इलायची पाउडर डाल दें और गैस बंद कर दें। चाशनी को एक समान कंसिस्टेंसी की रखें।
    • अब एक कढ़ाही में घी गर्म करें। अब तैयार बैटर से करछी भरकर डालें और गोल आकार में फैलने दें। मालपुए को धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलें।
    • इन तले हुए मालपुओं को गरमागरम चाशनी में 2-3 मिनट के लिए डुबो दें। फिर प्लेट में निकालकर ऊपर से कटे हुए मेवे डालें और भोग लगाएं।

    नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा और मालपुए का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मालपुए न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि इन्हें बनाना भी काफी आसान होता है। देवी को भोग अर्पित करने के बाद जब पूरा परिवार इस प्रसाद का आनंद लेता है, तो त्योहार की रौनक और बढ़ जाती है। इस बार नवरात्रि में आप भी मां कालरात्रि को घर पर बने मालपुए का भोग जरूर चढ़ाएं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा हासिल करें।

    यह भी पढ़ें- नवरात्र के 7वें दिन पहनें नीले रंग के कपड़े, इन 6 स्टाइलिंग टिप्स से लुक बनेगा और भी आकर्षक

    यह भी पढ़ें- Durga Puja 2025: कब है शारदीय नवरात्र की महा सप्तमी? यहां पढ़ें नवपत्रिका पूजा की विधि और महत्व