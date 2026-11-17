लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लोगों ने दूध को फाड़कर छेना बनाने की कला बंगाल से सीखी है, यही वजह है कि कोलकाता शहर को स्वीट ‘कैपिटल ऑफ इंडिया’ कहा जाता है। हमने इससे पहले छेना से बनने वाली बैंडेल चीज के इतिहास पर बात की थी और आज हम बात करेंगे छेना से बनने वाली एक ऐसी मिठाई की, जिसे सभी उसके गलत नाम से बुलाते हैं। फिर यह एक जानी-मानी मिठाई से भी खूब मेल खाती है।

बंगाली मिठाई लेडिकेनी गुलाब जामुन का वेरिएशन बंगाल में छेना से बनने वाली एक बड़ी फेमस मिठाई है लेडिकेनी, जिसे गुलाब जामुन का ही दूसरा रूप कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दिखने में गुलाब जामुन जैसी ही लगती है, पर इसे बनाने की विधि और स्वाद दोनों एकदम अलग है। इस मिठाई का दिलचस्प इतिहास भी लोगों के बीच अक्सर चर्चा का विषय बनता है। जहां पारंपरिक गुलाब जामुन को खोया यानी मावा से बनाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ लेडिकेनी दूध को फाड़कर बनाए छेना और सूजी के मिश्रण से बनती है।

नाम के पीछे छिपा है ऐसिहसिक किस्सा इस मिठाई का नाम लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग की पत्नी लेडी चार्लोट कैनिंग के नाम पर रखा गया है। बता दें कि लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों एक मिठाई को उनकी पत्नी का नाम दिया गया? तो इसके पीछे एक कहानी है।