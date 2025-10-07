ब्रेकफास्ट में चाहिए कुछ हेल्दी और टेस्टी, तो बेस्ट है पनीर भुर्जी सैंडविच; बस इस तरह करें तैयार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी सुबह की भागदौड़ में कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो पेट भरने के साथ मन को भाए और बनाने में भी आसान हो? अगर हां, तो भूल जाइए पोहा, उपमा या ब्रेड-बटर वाला पुराना रूटीन। जी हां, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा नाश्ता जो सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाता है और इसका स्वाद सीधे दिल में उतरता है। आइए, आपको बताते हैं दिन की हेल्दी शुरुआत के लिए पनीर भुर्जी सैंडविच बनाने का आसान तरीका (Paneer Bhurji Sandwich Recipe)।