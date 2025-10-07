ब्रेकफास्ट में चाहिए कुछ हेल्दी और टेस्टी, तो बेस्ट है पनीर भुर्जी सैंडविच; बस इस तरह करें तैयार
क्या सुबह-सुबह आपको भी समझ नहीं आता कि नाश्ते में क्या बनाएं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी? और सबसे बड़ी बात जिसे बनाने में ज्यादा समय भी न लगे। अगर हां तो आपकी इस परेशानी का सबसे बेहतरीन हल है पनीर भुर्जी सैंडविच। जी हां यह एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जो झटपट बन जाता है और पूरी फैमिली को पसंद आता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी सुबह की भागदौड़ में कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो पेट भरने के साथ मन को भाए और बनाने में भी आसान हो? अगर हां, तो भूल जाइए पोहा, उपमा या ब्रेड-बटर वाला पुराना रूटीन। जी हां, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा नाश्ता जो सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाता है और इसका स्वाद सीधे दिल में उतरता है। आइए, आपको बताते हैं दिन की हेल्दी शुरुआत के लिए पनीर भुर्जी सैंडविच बनाने का आसान तरीका (Paneer Bhurji Sandwich Recipe)।
इसलिए बेस्ट है पनीर भुर्जी सैंडविच
पनीर भुर्जी सैंडविच सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि पोषण से भी भरपूर है। पनीर प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स होता है, जो आपको दिन भर के लिए एनर्जी देता है। साथ ही, इसमें मिलाई गई सब्जियां और मसाले इसे और भी हेल्दी और फ्लेवरफुल बनाते हैं। आइए, जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका।
पनीर भुर्जी सैंडविच बनाने के लिए सामग्री
- पनीर: 150 ग्राम (कद्दूकस किया हुआ)
- ब्रेड स्लाइस: 4
- प्याज़: 1 (बारीक कटा हुआ)
- टमाटर: 1 (बारीक कटा हुआ)
- हरी मिर्च: 1 (बारीक कटी हुई)
- अदरक-लहसुन का पेस्ट: आधा चम्मच
- धनिया पत्ती: थोड़ी सी (बारीक कटी हुई)
- मसाले: हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला (सब आधा-आधा चम्मच)
- नमक: स्वादानुसार
- तेल या घी: 2 चम्मच
पनीर भुर्जी सैंडविच बनाने की विधि
- सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करें। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
- अब अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और एक मिनट तक पकाएं।
- इसके बाद, कटा हुआ टमाटर डालें और तब तक पकाएं जब तक वो नरम न हो जाएं।
- अब इसमें सभी सूखे मसाले (हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला) और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें।
- मसालों को 30 सेकंड के लिए भूनें, फिर इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डालें।
- पनीर को मसाले के साथ अच्छी तरह मिलाएं और 2-3 मिनट तक पकाएं। आखिर में कटी हुई धनिया पत्ती डालकर गैस बंद कर दें।
- इतना सब करने के बाद, दो ब्रेड स्लाइस लें और उन पर थोड़ा-सा मक्खन या घी लगाएं।
- अब ब्रेड पर तैयार की हुई पनीर भुर्जी की स्टफिंग अच्छी तरह से फैला दें।
- दूसरी ब्रेड से इसे बंद करें और सैंडविच मेकर या तवे पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेक लें।
- आपका गरमा-गरम पनीर भुर्जी सैंडविच तैयार है। इसे सॉस या हरी चटनी के साथ परोसें और अपने नाश्ते का मजा लें।
यह रेसिपी न सिर्फ आपके समय को बचाएगी, बल्कि आपके दिन की शुरुआत भी स्वादिष्ट और हेल्दी बनाएगी।
