शाम के नाश्ते के लिए बनाएं वेजिटेबल सैंडविच, स्वाद और सेहत का है बेहतरीन कॉम्बिनेशन

वेजिटेबल सैंडविच एक बहुत ही आसान, हेल्दी और जल्दी बनने वाला स्नैक है। इसलिए जल्दबाजी में भूख मिटाने के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन है। साथ ही, इसमें आप अपनी पसंद की सब्जियां डालकर बना सकते हैं, जिससे यह हेल्दी भी होता है। आइए जानें वेजिटेबल सैंडविच बनाने की रेसिपी।

