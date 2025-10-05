शाम के नाश्ते के लिए बनाएं वेजिटेबल सैंडविच, स्वाद और सेहत का है बेहतरीन कॉम्बिनेशन
वेजिटेबल सैंडविच एक बहुत ही आसान, हेल्दी और जल्दी बनने वाला स्नैक है। इसलिए जल्दबाजी में भूख मिटाने के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन है। साथ ही, इसमें आप अपनी पसंद की सब्जियां डालकर बना सकते हैं, जिससे यह हेल्दी भी होता है। आइए जानें वेजिटेबल सैंडविच बनाने की रेसिपी।
कितने लोगों के लिए : 2
सामग्री :
- 8 ब्रेड स्लाइस
- 1/2 कप बारीक कटा हुआ खीरा
- 1/2 कप बारीक कटा हुआ टमाटर
- 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च
- 1/4 कप कद्दूकस की हुई गाजर और बारीक कटी हुई पत्ता गोभी
- 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज
- 4 बड़े चम्मच मेयोनीज या हरी चटनी
- स्वादानुसार नमक
- 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
- 1/2 चम्मच चाट मसाला
- 2-3 बड़े चम्मच मक्खन या बटर
विधि :
- सबसे पहले एक बड़ा कटोरा लें और उसमें बारीक कटी हुई सभी सब्जियां (खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी और प्याज) डाल दें।
- अब सब्जियों में मेयोनीज या हरी चटनी डालें। फिर इसमें नमक, काली मिर्च पाउडर और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें। ध्यान दें कि सब्जियों में नमक सबसे लास्ट में डालें ताकि वे पानी न छोड़ें।
- ब्रेड के दो स्लाइस लें। अगर आप सैंडविच को सेकना चाहते हैं, तो ब्रेड के बाहरी किनारों पर हल्का मक्खन लगा लें।
- अब तैयार सब्जी को ब्रेड के एक स्लाइस पर अच्छी तरह फैलाएं। ऊपर से दूसरा स्लाइस रखकर सैंडविच बंद कर दें।
- सैंडविच को ग्रिलर या टोस्टर में रखें और यह कुरकुरा और सुनहरा भूरा होने तक ग्रिल करें।
- गरमा-गरम सैंडविच को केचअप या चटनी के साथ सर्व करें।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।