Govardhan Puja 2025: इस बार गोवर्धन पूजा पर बनाएं टेस्टी और मुलायम गुलगुले, यहां पढ़ें पूरी रेसिपी

तेल या घी- तलने के लिए

बेकिंग सोडा/मीठा सोडा- 1/4 छोटा चम्मच

सौंफ- 1 छोटा चम्मच (हल्की कुटी हुई)

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में 1/2 कप गुड़ और 1/2 कप पानी लें।

अब गुड़ को पानी में अच्छी तरह घोल लें। आप चाहें तो गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़कर गर्म पानी में घोल सकते हैं, या सीधे पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं।

जब गुड़ पूरी तरह घुल जाए, तो घोल को किसी छलनी से छान लें ताकि उसमें कोई गंदगी या टुकड़ा न रहे।

अब गुड़ के छने हुए घोल में गेहूं का आटा डालें।

इसमें सौंफ (हल्की कुटी हुई), इलायची पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

अब मिश्रण को अच्छी तरह फेंटें ताकि उसमें कोई गुठली न रहे। अगर बैटर ज्यादा गाढ़ा लगे, तो 1/4 कप पानी और मिलाएं।

बैटर की गाढ़ापन ऐसा होना चाहिए कि वह चम्मच से आसानी से गिराया जा सके, लेकिन बहुत पतला न हो (यह पकौड़े के घोल से थोड़ा पतला हो सकता है)।

इस बैटर को ढककर कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख दें। इससे गुलगुले अंदर से सॉफ्ट और फूले हुए बनेंगे।

एक कड़ाही में तेल या घी गर्म करें। तलने के लिए तेल मध्यम गर्म होना चाहिए।

जब तेल गर्म हो जाए, तो आंच को मध्यम कर दें।

अब हाथ या एक छोटे चम्मच की मदद से बैटर के छोटे-छोटे हिस्से तेल में डालें।

कड़ाही में उतने ही गुलगुले डालें जितने आसानी से तैर सकें।

गुलगुलों को मध्यम आंच पर सुनहरा भूरा होने तक और अंदर तक पकने तक तलें। उन्हें बीच-बीच में पलटते रहें।