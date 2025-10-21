Language
    Govardhan Puja 2025: इस बार गोवर्धन पूजा पर बनाएं टेस्टी और मुलायम गुलगुले, यहां पढ़ें पूरी रेसिपी

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:43 PM (IST)

    गोवर्धन पूजा दीवाली के बाद 22 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी, जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर बृज वासियों की रक्षा की थी। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की जाती है और गुलगुले या मीठे पुए जैसे खास पकवान बनाए जाते हैं। आइए जानें इस खास मौके पर बनाने के लिए गुलगुले की रेसिपी। 

    Hero Image

    गोवर्धन पूजा के लिए बनाएं मीठे और टेस्टी गुलगुले (Picture Courtesy: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के बाद आती है गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja 2025)। इस साल यह त्योहार 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने गोवरधन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर बृज वासियों की रक्षा की थी। तभी से गोवर्धन पूजा को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। 

    गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। इस खास अवसर पर कुछ खास चीजें भी बनाई जाती हैं, जिनमें गुलगुले या मीठे पुए भी शामिल हैं। गोवर्धन पूजा के दिन गुलगुलों का खास महत्व होता है। आइए जानें गुलगुले बनाने की रेसिपी (Gulgule Recipe)। 

    गुलगुले बनाने की रेसिपी

    • तैयारी का समय- 20 मिनट
    • पकाने का समय- 10-15 मिनट
    • कितने लोगों के लिए- 4-5

    जरूरी सामग्री-

    • गेहूं का आटा- 1.5 कप
    • गुड़- 1/2 कप
    • पानी- 1/2 से 3/4 कप 
    • सौंफ- 1 छोटा चम्मच (हल्की कुटी हुई)
    • इलायची पाउडर- 1/4 छोटा चम्मच
    • बेकिंग सोडा/मीठा सोडा- 1/4 छोटा चम्मच 
    • तेल या घी- तलने के लिए

    बनाने की विधि

    • सबसे पहले एक बड़े बर्तन में 1/2 कप गुड़ और 1/2 कप पानी लें।
    • अब गुड़ को पानी में अच्छी तरह घोल लें। आप चाहें तो गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़कर गर्म पानी में घोल सकते हैं, या सीधे पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं।
    • जब गुड़ पूरी तरह घुल जाए, तो घोल को किसी छलनी से छान लें ताकि उसमें कोई गंदगी या टुकड़ा न रहे।
    • अब गुड़ के छने हुए घोल में गेहूं का आटा डालें।
    • इसमें सौंफ (हल्की कुटी हुई), इलायची पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
    • अब मिश्रण को अच्छी तरह फेंटें ताकि उसमें कोई गुठली न रहे। अगर बैटर ज्यादा गाढ़ा लगे, तो 1/4 कप पानी और मिलाएं।
    • बैटर की गाढ़ापन ऐसा होना चाहिए कि वह चम्मच से आसानी से गिराया जा सके, लेकिन बहुत पतला न हो (यह पकौड़े के घोल से थोड़ा पतला हो सकता है)।
    • इस बैटर को ढककर कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख दें। इससे गुलगुले अंदर से सॉफ्ट और फूले हुए बनेंगे।
    • एक कड़ाही में तेल या घी गर्म करें। तलने के लिए तेल मध्यम गर्म होना चाहिए।
    • जब तेल गर्म हो जाए, तो आंच को मध्यम कर दें।
    • अब हाथ या एक छोटे चम्मच की मदद से बैटर के छोटे-छोटे हिस्से तेल में डालें। 
    • कड़ाही में उतने ही गुलगुले डालें जितने आसानी से तैर सकें।
    • गुलगुलों को मध्यम आंच पर सुनहरा भूरा होने तक और अंदर तक पकने तक तलें। उन्हें बीच-बीच में पलटते रहें।
    • जब गुलगुले सुनहरे और फूल जाएं, तो उन्हें तेल से निकालकर टिश्यू पेपर पर रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए।

