Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फेस्टिव सीजन में घर पर बनाएं गुलाब श्रीखंड, स्वाद ऐसा जो जीत लेगा हर किसी का दिल

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:28 PM (IST)

    त्योहारों का मौसम आते ही हवा में एक अलग ही मिठास घुल जाती है। यह समय होता है जब हम अपनी फैमिली के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं और खास पकवानों का मजा लेते हैं लेकिन इस बार क्यों न कुछ ऐसा बनाया जाए जो न सिर्फ आपकी जुबान पर एक मीठा एहसास छोड़ जाए बल्कि जिसकी खुशबू भी मन को सुकून दे?

    prefferd source google
    Hero Image
    Gulab Shrikhand Recipe: गुलाब श्रीखंड बनाने के लिए फॉलो करे ये सिंपल रेसिपी (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों का मौसम आते ही मीठे की तलब बढ़ जाती है और ऐसे में अगर कुछ खास और नया मिल जाए तो बात ही क्या। जी हां, इस बार पारंपरिक मिठाइयों को छोड़कर क्यों न कुछ ऐसा बनाएं जो बनाने में भी आसान हो और खाने में भी लाजवाब भी। हम बात कर रहे हैं 'गुलाब श्रीखंड' की। यह एक ऐसा डेजर्ट है जो अपनी खुशबू और स्वाद से हर किसी का दिल जीत लेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुलाब श्रीखंड दही और गुलाब की पंखुड़ियों का एक परफेक्ट मेल है। इसका क्रीमी टेक्सचर और गुलाब की धीमी महक आपके त्योहारों की रौनक को और भी बढ़ा देगी। खास बात है कि इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है और यह झटपट तैयार भी हो जाता है। आइए, जानते हैं इसकी आसान रेसिपी (Gulab Shrikhand Recipe)।

    गुलाब श्रीखंड बनाने के लिए सामग्री

    • दही (गाढ़ा वाला): 2 कप
    • चीनी पाउडर: आधा कप (अपने स्वाद अनुसार)
    • गुलाब जल: 1 छोटा चम्मच
    • गुलाब की ताजी पंखुड़ियां: एक चौथाई कप
    • इलायची पाउडर: आधा छोटा चम्मच
    • बादाम और पिस्ता: बारीक कटे हुए (सजाने के लिए)

    गुलाब श्रीखंड बनाने की विधि

    • सबसे पहले, एक साफ मलमल के कपड़े में दही डालकर उसे बांध लें। इसे किसी ऊंची जगह पर टांग दें या किसी छलनी के ऊपर रखकर 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इसे 'हंग कर्ड' कहते हैं।
    • अब इस हंग कर्ड को एक बड़े बर्तन में निकालें। इसमें चीनी पाउडर और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें, जब तक कि वह एकदम चिकना न हो जाए।
    • इसके बाद, इसमें गुलाब जल और गुलाब की ताज़ी पंखुड़ियां डालकर धीरे से मिलाएं।
    • अब इस श्रीखंड को कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि यह ठंडा और स्वादिष्ट हो जाए।
    • ठंडा होने के बाद, इसे कटोरियों में निकालें और बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते से सजाकर पेश करें।
    • यह गुलाब श्रीखंड न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
    • दही में प्रोटीन और कैल्शियम होता है और गुलाब की खुशबू मन को शांत करती है। ऐसे में, इस फेस्टिव सीजन अपने किचन में कुछ नया ट्राई करके आप अपनी इस खास रेसिपी से मेहमानों को चौंका सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- 10 मिनट में घर पर बनाएं रबड़ी मलाई टोस्ट, भुलाए नहीं भूल जाएंगे मुंह में घुल जाने वाला स्वाद

    यह भी पढ़ें- मीठे के शौकीन हैं, तो डेजर्ट में ट्राई करें कोकोनट रबड़ी; यहां है इसे बनाने की आसान रेसिपी