फेस्टिव सीजन में घर पर बनाएं गुलाब श्रीखंड, स्वाद ऐसा जो जीत लेगा हर किसी का दिल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों का मौसम आते ही मीठे की तलब बढ़ जाती है और ऐसे में अगर कुछ खास और नया मिल जाए तो बात ही क्या। जी हां, इस बार पारंपरिक मिठाइयों को छोड़कर क्यों न कुछ ऐसा बनाएं जो बनाने में भी आसान हो और खाने में भी लाजवाब भी। हम बात कर रहे हैं 'गुलाब श्रीखंड' की। यह एक ऐसा डेजर्ट है जो अपनी खुशबू और स्वाद से हर किसी का दिल जीत लेगा।