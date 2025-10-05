10 मिनट में घर पर बनाएं रबड़ी मलाई टोस्ट, भुलाए नहीं भूल जाएंगे मुंह में घुल जाने वाला स्वाद
क्या आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, लेकिन रसोई में बहुत देर तक खड़े होने का समय नहीं है? तो यह 'रबड़ी मलाई टोस्ट' की रेसिपी आपके लिए ही है। यह न सिर्फ बनाने में बेहद आसान है, बल्कि इसका मलाईदार टेक्सचर आपको दीवाना बना देगा। जी हां, सिर्फ 10 मिनट में आप एक ऐसी मिठाई तैयार कर सकते हैं, जो मेहमानों को भी हैरान कर देगी। आइए, बिना देर किए नोट कर लीजिए इसे बनाने का आसान तरीका।
कितने लोगों के लिए : 2
सामग्री :
- ब्रेड स्लाइस: 4 (किनारे हटा दें)
- मलाई: ½ कप
- चीनी: 2-3 चम्मच (स्वादानुसार)
- इलायची पाउडर: ¼ चम्मच
- दूध: 2-3 चम्मच
- कटे हुए ड्राई फ्रूट्स: 1 बड़ा चम्मच (बादाम, पिस्ता)
- केसर के धागे (ऑप्शनल): थोड़े-से
विधि :
- एक कटोरी में मलाई, चीनी, इलायची पाउडर और दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे इतना फेंटें कि यह एक चिकना और क्रीमी पेस्ट बन जाए।
- ब्रेड के किनारों को काट लें। एक तवे को गरम करके उस पर ब्रेड को बिना तेल या घी के हल्का सुनहरा होने तक सेंक लें। आप चाहें तो थोड़ा घी लगाकर भी इसे सुनहरा कर सकते हैं।
- अब एक ब्रेड स्लाइस लें और उस पर तैयार रबड़ी मलाई की मोटी परत फैलाएं।
- दूसरी ब्रेड स्लाइस से इसे ढक दें। ऊपर से बचे हुए ड्राई फ्रूट्स और केसर से सजाएं। आप इसे थोड़ा ठंडा करके या तुरंत ही परोस सकते हैं।
- यह मिठाई इतनी लाजवाब है कि इसका स्वाद आपके मेहमानों और परिवार को हमेशा याद रहेगा।
