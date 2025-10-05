कुछ चटपटा खाने का हो मन, तो मिनटों में बनाएं क्रिस्पी भिंडी; बेहद आसान है रेसिपी
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आपको भी कभी शाम की चाय के साथ कुछ कुरकुरा और चटपटा खाने का मन करता है? अक्सर हम सोचते हैं कि घर पर कुछ स्पेशल कैसे बनाएं जो जल्दी भी बन जाए और खाने में भी मजा आए। अगर हां, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिस्पी भिंडी की एक ऐसी ही लाजवाब रेसिपी।
यह रेसिपी इतनी आसान है कि इसे बनाने में आपको सिर्फ 10-15 मिनट लगेंगे। और सबसे अच्छी बात? यह तेल में तलकर नहीं, बल्कि एक खास तरीके से बनती है, जिससे यह सेहतमंद भी है और स्वाद में लाजवाब भी। आइए, बिना देर किए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि।
क्रिस्पी भिंडी बनाने के लिए सामग्री
- 250 ग्राम ताजी भिंडी
- 2 चम्मच बेसन
- 1 चम्मच चावल का आटा (चावल का आटा डालने से भिंडी और भी कुरकुरी बनेगी)
- 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर
- 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर (या स्वादानुसार)
- 1/2 चम्मच धनिया पाउडर
- 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर (खट्टापन देने के लिए)
- नमक स्वादानुसार
- 2-3 चम्मच तेल
क्रिस्पी भिंडी बनाने की विधि
- सबसे पहले, भिंडी को अच्छी तरह धोकर एक कपड़े से पोंछ लें। भिंडी में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब इसे पतले-पतले और लंबे टुकड़ों में काट लें।
- अब एक बड़े बर्तन में कटी हुई भिंडी लें। इसमें बेसन, चावल का आटा, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। ध्यान रहे कि सारे मसाले भिंडी पर अच्छे से लग जाएं।
- अब इसमें 2 चम्मच तेल डालकर हल्के हाथों से मिलाएं। इससे मसाले भिंडी पर चिपक जाएंगे।
- अब एक नॉन-स्टिक पैन को गैस पर गरम करें और इसमें थोड़ा-सा तेल डालें। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें भिंडी डालकर धीमी आंच पर भूनें।
- भिंडी को बीच-बीच में चलाते रहें। जब भिंडी हल्की भूरी और कुरकुरी होने लगे, तो गैस बंद कर दें। इसमें करीब 8-10 मिनट लगेंगे।
- आपकी गरमा-गरम और कुरकुरी क्रिस्पी भिंडी तैयार है। इसे चाय के साथ, दाल-चावल के साथ या ऐसे ही स्नैक के रूप में परोसें।
