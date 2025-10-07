खाली टेबल होने के बावजूद क्यों कुछ रेस्टोरेंट के बाहर लगा होता है ‘सीट फुल’ का बोर्ड? यहां पढ़ें वजह

क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ रेस्टोरेंट अंदर खाली टेबल होने के बावजूद भी बाहर सीट फुल का बोर्ड लगा देते हैं। ये देखकर मन में सवाल तो आता ही है कि भला ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई दिलचस्प वजहें हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ रेस्टोरेंट के बाहर 'फुल' या 'सीटें भरी हुई हैं' का बोर्ड लगा होता है, लेकिन अंदर टेबल खाली होती है। यह देखकर मन में सवाल तो आता ही है कि अगर सीट खाली है, तो फुल का बोर्ड क्यों लगाया गया है। क्या रेस्टोरेंट पैसे नहीं कमाना चाहता? लेकिन ऐसा नहीं है।

