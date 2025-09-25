शाम की चाय हो या घर आए मेहमान, सबके लिए परफेक्ट हैं टेस्टी क्रिस्पी कॉर्न; बस ऐसे करें तैयार
शाम की चाय के साथ अगर कुछ क्रिस्पी और टेस्टी खाने का मन हो तो कॉर्न से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। यह बनाने में आसान और खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है। हालांकि इसे सही तरह से बनाने के लिए सही रेसिपी फॉलो करना जरूरी है। आइए जानते हैं कैसे बनाएं परफेक्ट क्रिस्पी कॉर्न।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शाम की चाय के साथ या अचानक आए मेहमानों के लिए कुछ जल्दी बनने वाला, क्रिस्पी और टेस्टी ऑप्शन चाहिए, तो कॉर्न एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है। मकई (कॉर्न) न सिर्फ हेल्दी होती है, बल्कि इसका स्वाद भी काफी लोगों को पसंद आता है।
उबले हुए स्वीट कॉर्न से जब हल्के मसालों और सही टेक्निक के साथ क्रिस्पी स्नैक तैयार किया जाता है, तो वह चटपटा स्वाद और मजेदार क्रंच देता है।आज हम जानेंगे दो ऐसे आसान लेकिन बेस्ट तरीके जिनसे आप अपने सिंपल कॉर्न को रेस्टोरेंट स्टाइल में क्रिस्पी और लाजवाब बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में-
डीप फ्राइड क्रिस्पी कॉर्न
सामग्री
- उबले हुए स्वीट कॉर्न – 1 कप
- कॉर्नफ्लोर – 3 टेबलस्पून
- चावल का आटा – 2 टेबलस्पून
- नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला – स्वादानुसार
- तेल – तलने के लिए
बनाने का तरीका
- सबसे पहले ताजे उबले हुए कॉर्न को 3 से 4 मिनट उबालकर छलनी में डालकर 10-15 मिनट के लिए सूखा लें जिससे उनमें कोई नमी न रहे।
- अब एक बाउल में कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा और सभी मसाले मिलाएं और कॉर्न को इस सूखे मिक्सचर में अच्छी तरह कोट करें।
- अब एक कढ़ाई में तेल गरम करें और मीडियम फ्लेम पर कॉर्न को छोटे बैच में डालकर डीप फ्राई करें।
- जब कॉर्न सुनहरे और क्रिस्पी हो जाएं, तो टिश्यू पेपर पर निकालें और ऊपर से थोड़ा चाट मसाला और नींबू रस डालें। ध्यान रखें, कॉर्न जितने सूखे होंगे, वे उतने ही अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे।
एयर फ्राइड या बेक्ड क्रिस्पी कॉर्न (लो-ऑयल ऑप्शन)
सामग्री
- उबले हुए स्वीट कॉर्न – 1 कप
- कॉर्नफ्लोर – 2 टेबलस्पून
- ऑलिव ऑयल – 1 टेबलस्पून
- काली मिर्च, चाट मसाला, ऑरेगैनो – स्वादानुसार
बनाने का तरीका
- एयर फ्राइड या बेक्ड क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले कॉर्न को टिश्यू पेपर से सुखा लें।
- अब इसमें कॉर्नफ्लोर और सारे मसाले मिलाएं। फिर ऊपर से थोड़ा ऑलिव ऑयल डालकर मिक्स करें।
- अब एयर फ्रायर में 180°C पर 15-20 मिनट पकाएं या ओवन में 200°C पर 15 मिनट तक बेक करें।
- क्रंची हो जाने पर इन्हें धनिया पत्तों और नींबू के साथ सर्व करें। ध्यान रखें बेक या एयर फ्राई करने से तेल कम लगता है और ये हेल्दी भी रहता है।
इन दोनों आसान तरीकों से आप स्वादिष्ट और क्रिस्पी कॉर्न घर पर ही बना सकते हैं। डीप फ्राइड वर्जन चटपटा और स्पाइसी होता है, जबकि एयर फ्राइड वर्जन हल्का और हेल्दी ऑप्शन है। दोनों ही तरीकों में टेस्ट की कोई कमी नहीं होती।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।