शाम की चाय हो या घर आए मेहमान, सबके लिए परफेक्ट हैं टेस्टी क्रिस्पी कॉर्न; बस ऐसे करें तैयार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शाम की चाय के साथ या अचानक आए मेहमानों के लिए कुछ जल्दी बनने वाला, क्रिस्पी और टेस्टी ऑप्शन चाहिए, तो कॉर्न एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है। मकई (कॉर्न) न सिर्फ हेल्दी होती है, बल्कि इसका स्वाद भी काफी लोगों को पसंद आता है।

उबले हुए स्वीट कॉर्न से जब हल्के मसालों और सही टेक्निक के साथ क्रिस्पी स्नैक तैयार किया जाता है, तो वह चटपटा स्वाद और मजेदार क्रंच देता है।आज हम जानेंगे दो ऐसे आसान लेकिन बेस्ट तरीके जिनसे आप अपने सिंपल कॉर्न को रेस्टोरेंट स्टाइल में क्रिस्पी और लाजवाब बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में-

डीप फ्राइड क्रिस्पी कॉर्न सामग्री उबले हुए स्वीट कॉर्न – 1 कप

कॉर्नफ्लोर – 3 टेबलस्पून

चावल का आटा – 2 टेबलस्पून

नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला – स्वादानुसार

तेल – तलने के लिए बनाने का तरीका सबसे पहले ताजे उबले हुए कॉर्न को 3 से 4 मिनट उबालकर छलनी में डालकर 10-15 मिनट के लिए सूखा लें जिससे उनमें कोई नमी न रहे।

अब एक बाउल में कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा और सभी मसाले मिलाएं और कॉर्न को इस सूखे मिक्सचर में अच्छी तरह कोट करें।

अब एक कढ़ाई में तेल गरम करें और मीडियम फ्लेम पर कॉर्न को छोटे बैच में डालकर डीप फ्राई करें।

जब कॉर्न सुनहरे और क्रिस्पी हो जाएं, तो टिश्यू पेपर पर निकालें और ऊपर से थोड़ा चाट मसाला और नींबू रस डालें। ध्यान रखें, कॉर्न जितने सूखे होंगे, वे उतने ही अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे।