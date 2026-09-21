संडे ब्रंच में बनाएं सिंधी दाल-पकवान, स्वाद ऐसा कि बार-बार बनाने का मन करेगा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आमतौर पर सिंधी खाने की सबसे बड़ी खासियत होती है उसकी सादगी, जो उनके हर पकवान को खास बना देती है। इसी कैटेगरी में आता है सिंधियों का मशहूर भोजन, दाल-पकवान। यह दाल जितनी आसानी और कम सामग्रियों के साथ बनती है स्वाद में उतनी ही कमाल की लगती है। इसके साथ पकवान और खट्टी-मीठी चटनी की जुगलबंदी स्वाद को एक अलग ही मुकाम देती है। तो आइए बनाते हैं दाल-पकवान।

क्या चाहिए सामग्री दाल के लिए एक से डेढ़ कप चना दाल (3-4 घंटे पानी में भिगोए हुए)

एक चुटकी हल्दी पाउडर

दो बड़े चम्मच घी

1 टीस्पून साबुत जीरा

1 हरी मिर्च

कुछ कढ़ी पत्ते

चुटकीभर हींग

¼ गरम मसाला

1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर

½ टीस्पून अमचूर पाउडर

नमक स्वादानुसार पकवान के लिए