भिंड-मुरैना और मथुरा के नाश्ते की शान है बुन्देलखंडी बेड़मी पूड़ी, नोट करें सीक्रेट रेसिपी

ठडूला को उड़द दाल की मसालेदार कचौड़ी भी कहा जा सकता है, आइए जानते हैं इसकी रेसिपी:

1 कप मूंग या उड़द की दाल

बुंदेलखंडी बेड़मी पूड़ी बनाने के लिए मूंग दाल को 2 घंटे पहले ही भिगोकर रख देना है।

जब पूड़ी बनाने जाएं तो दाल का पानी निकालकर उसे मिक्सी में डालें।

दाल में 1 इंच अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च भी डालें। इन सभी को एक साथ पीस लें पर इस बात का ध्यान रखें कि दाल बारीक न पिसे।

जब दाल का यह पेस्ट तैयार हो जाए, तब उसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें।

दूसरी तरफ एक बड़ी सी थाली में 2 कप गेहूं का आटा और 3/4 कप सूजी एक साथ मिलाएं।

अब इसमें 2 बड़े चम्मच तेल के साथ दाल का मसालेदार मिश्रण डालकर मिक्स करें। इसके बाद गुनगुने पानी की मदद से पूड़ी जैसा एकदम सख्त आटा गूंध लेना है।

इस गूंधे हुए आटे को कम से कम 30 मिनट के लिए कपड़े से ढककर रख देना है।

आधे घंटे बाद हाथ पर हल्का सा तेल लगाकर इसे मलकर सही कर लें।

इसके अब्द कड़ाही को गैस पर रखकर उसमें पूड़ी तलने के लिए जरूरत अनुसार तेल डालकर गर्म करें।

फिर छोटे-छोटे आकार की लोई लेकर उनकी पूड़ी बेलें और तेल में तल लें।