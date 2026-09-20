कभी चखी है छत्तीसगढ़ की 'पाग खुरमी रोटी'? हर बाइट में आता है ड्राई फ्रूट्स का गजब क्रंच

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के हर राज्य की अपनी एक अलग खाने की पहचान है, लेकिन कुछ पारंपरिक मिठाइयां ऐसी होती हैं जो सीधा दिल में उतर जाती हैं। ऐसी ही एक बेहद स्वादिष्ट और कुरकुरी डिश है छत्तीसगढ़ की मशहूर 'पाग खुरमी'। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं और आपको कुकीज या बिस्कुट जैसी क्रंची चीजें पसंद हैं, तो यकीन मानिए, छत्तीसगढ़ की यह पारंपरिक डिश आपको अपना दीवाना बना देगी।

खुरमी असल में छत्तीसगढ़ का एक बेहद लोकप्रिय मीठा स्नैक है, जिसे खास तौर पर 'तीजा' और 'पोला' जैसे पारंपरिक त्योहारों पर बड़े चाव से बनाया जाता है। हालांकि, 'पाग खुरमी' इसका एक और भी रिच और शानदार रूप है। इसे बनाने में गेहूं का आटा, सूजी, शुद्ध देसी घी, और ढेर सारे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स- जैसे काजू, बादाम, चिरौंजी और सूखा नारियल इस्तेमाल होता है। इन्ही ड्राई फ्रूट्स की वजह से जब आप इसे खाते हैं, तो हर बाइट में एक गजब का क्रंच आता है जो इसके स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है।

घर पर बनाएं छत्तीसगढ़ की क्रंची 'पाग खुरमी' खुद अपने हाथों से बनी पारंपरिक मिठाई की शुद्धता और उसका स्वाद ही कुछ और होता है। 'पाग खुरमी' को घर पर बनाना न सिर्फ बेहद आसान है, बल्कि जब आप इसे बनाएंगे तो शुद्ध घी और इलायची की खुशबू पूरे घर को महका देगी। आइए इसे बनाने की आसान और मजेदार रेसिपी जानते हैं।