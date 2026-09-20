Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
Featured story

कभी चखी है छत्तीसगढ़ की 'पाग खुरमी रोटी'? हर बाइट में आता है ड्राई फ्रूट्स का गजब क्रंच

By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
Published: Sun, 20 Sep 2026 01:28 PM (IST)

छत्तीसगढ़ की मशहूर 'पाग खुरमी' एक स्वादिष्ट और कुरकुरी पारंपरिक मिठाई है, जिसे त्योहारों पर बनाया जाता है।

छत्तीसगढ़ की मशहूर 'पाग खुरमी रोटी' की रेसिपी (Image Source: AI-Generated)

छत्तीसगढ़ की मशहूर 'पाग खुरमी रोटी' की रेसिपी (Image Source: AI-Generated)

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के हर राज्य की अपनी एक अलग खाने की पहचान है, लेकिन कुछ पारंपरिक मिठाइयां ऐसी होती हैं जो सीधा दिल में उतर जाती हैं। ऐसी ही एक बेहद स्वादिष्ट और कुरकुरी डिश है छत्तीसगढ़ की मशहूर 'पाग खुरमी'। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं और आपको कुकीज या बिस्कुट जैसी क्रंची चीजें पसंद हैं, तो यकीन मानिए, छत्तीसगढ़ की यह पारंपरिक डिश आपको अपना दीवाना बना देगी।

खुरमी असल में छत्तीसगढ़ का एक बेहद लोकप्रिय मीठा स्नैक है, जिसे खास तौर पर 'तीजा' और 'पोला' जैसे पारंपरिक त्योहारों पर बड़े चाव से बनाया जाता है। हालांकि, 'पाग खुरमी' इसका एक और भी रिच और शानदार रूप है। इसे बनाने में गेहूं का आटा, सूजी, शुद्ध देसी घी, और ढेर सारे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स- जैसे काजू, बादाम, चिरौंजी और सूखा नारियल इस्तेमाल होता है। इन्ही ड्राई फ्रूट्स की वजह से जब आप इसे खाते हैं, तो हर बाइट में एक गजब का क्रंच आता है जो इसके स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है।

घर पर बनाएं छत्तीसगढ़ की क्रंची 'पाग खुरमी'

खुद अपने हाथों से बनी पारंपरिक मिठाई की शुद्धता और उसका स्वाद ही कुछ और होता है। 'पाग खुरमी' को घर पर बनाना न सिर्फ बेहद आसान है, बल्कि जब आप इसे बनाएंगे तो शुद्ध घी और इलायची की खुशबू पूरे घर को महका देगी। आइए इसे बनाने की आसान और मजेदार रेसिपी जानते हैं।

जरूरी सामग्री

  • 2 कप गेहूं का आटा
  • 1/2 कप सूजी
  • 1/2 कप शुद्ध देसी घी (आटे में मोयन के लिए)
  • 1/2 कप बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम, चिरौंजी)
  • 1/2 कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल (खोपरा)
  • 1 चम्मच इलायची पाउडर
  • तलने के लिए देसी घी या रिफाइंड तेल
  • पाग के लिए: 1.5 कप चीनी (या गुड़) और आधा कप पानी

बनाने की विधि

  • सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा और सूजी छान लें। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें।
  • असली क्रंच के लिए इस मिश्रण में आधा कप हल्का गर्म देसी घी डालें और दोनों हाथों से अच्छी तरह रगड़ते हुए मिलाएं। जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे, तो समझ जाइए कि मोयन एकदम परफेक्ट है।
  • अब हल्के गुनगुने पानी या दूध की मदद से एक सख्त आटा गूंध लें। इसे 15 से 20 मिनट के लिए सूती कपड़े से ढककर रख दें ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए।
  • आटे से छोटी-छोटी लोइयां तोड़ें और उन्हें हथेलियों के बीच दबाकर हल्का मोटा, गोल या पत्ती का आकार दें। आप चाहें तो इन्हें और भी सुंदर बनाने के लिए कांटे या सांचे की मदद से इस पर हल्के डिजाइन भी बना सकते हैं।
  • एक गहरी कड़ाही में घी या तेल गर्म करें। खुरमियों को धीमी से मध्यम आंच पर सुनहरा और करारा होने तक डीप फ्राई करें। ध्यान रहे, आंच तेज हुई तो ये बाहर से लाल हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तलने के बाद इन्हें बाहर निकालकर रख लें।
  • एक पैन में चीनी या गुड़ और पानी डालकर उबालें। इसे तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ी होकर दो तार की चाशनी न बन जाए।
  • चाशनी तैयार होते ही गैस बंद कर दें और उसमें तली हुई खुरमियां डाल दें। इसे लगातार चलाते रहें ताकि ठंडी होते-होते चाशनी की एक सफेद, मीठी परत हर खुरमी पर अच्छी तरह लिपट जाए।
  • पूरी तरह ठंडी होने के बाद खुरमियां एकदम क्रंची हो जाएंगी। इन्हें किसी एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर लें और जब भी कुछ मीठा या कुरकुरा खाने का मन करे, अपनी शाम की चाय के साथ इस पारंपरिक स्वाद का आनंद लें।

यह भी पढ़ें- UP-MP की शान है ताजे मट्ठे और बेसन से बना 'बुंदेलखंडी मीड़ा’, झटपट हो जाती है तैयार; नोट करें सीक्रेट रेसिपी

यह भी पढ़ें- UP के बाराबंकी की पहचान है मावे की ये खास मिठाई, स्वाद ऐसा कि जलेबी-रसगुल्ला भी इसके आगे फेल