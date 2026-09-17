रसगुल्ला-जलेबी नहीं, मावा से भरी ये मिठाई है UP के बाराबंकी की पहचान; घर पर आप भी कर सकते हैं तैयार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब भी उत्तर प्रदेश की मिठाइयों का जिक्र होता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले रसगुल्ला, जलेबी, पेड़ा या गुलाब जामुन का नाम आता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यूपी के बाराबंकी जिले की एक बेहद खास मिठाई है, जो स्वाद के मामले में इन सभी को कड़ी टक्कर देती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं 'चंद्रकला' की। मावे से भरी यह रसीली मिठाई बाराबंकी की असली शान है।

मुंह में मक्खन सी घुलने वाली बाराबंकी की चंद्रकला चांद के आकार की तरह गोल होने के कारण इस मिठाई का नाम 'चंद्रकला' पड़ा है। यह बाहर से एकदम खस्ता होती है और अंदर से इसमें शुद्ध मावा, इलायची और बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण भरा होता है। तलने के बाद जब इसे मीठी चाशनी में डुबोया जाता है, तो इसका स्वाद इतना लाजवाब हो जाता है कि यह मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल जाती है। बाराबंकी और इसके आस-पास के इलाकों में त्योहारों या खास मौकों पर यह मिठाई सबसे ज्यादा पसंद की जाती है।

अब अगर आपके मुंह में भी पानी आ गया है और आप इसे चखने के लिए बाराबंकी नहीं जा सकते, तो उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इस स्वादिष्ट मिठाई को बहुत ही आसानी से अपनी रसोई में भी तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि।