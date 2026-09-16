बाटी-चोखा ही नहीं, लाल पेड़े के लिए भी मशहूर है UP का सुल्तानपुर; घंटों भुने मावा से आता है अनोखा स्वाद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कुछ मिठाइयां ऐसी होती हैं जो सिर्फ जीभ को ही नहीं, बल्कि सीधा दिल को छू लेती हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की ऐसी ही एक बेहद खास पहचान है, यहां का मशहूर 'लाल पेड़ा'।

यह आम सफेद या पीले पेड़ों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके स्वाद और गहरे लाल रंग के पीछे हलवाइयों की घंटों की कड़ी मेहनत छिपी होती है। आइए, इस आर्टिकल में डिटेल में जानते हैं इसकी खासियत के बारे में।

कैसे आता है यह खास रंग और कैरेमल का स्वाद? इस पेड़े की सबसे बड़ी खासियत इसे बनाने का पारंपारिक तरीका है। इसे तैयार करने के लिए दूध के शुद्ध मावा को एक बड़ी कड़ाही में धीमी आंच पर घंटों तक लगातार भूना जाता है। हलवाई इसे बिना रुके तब तक चलाते हैं, जब तक कि खोया अच्छी तरह से सिक कर गहरा लाल न हो जाए।

इस लंबी भुनाई के दौरान खोए और चीनी के पिघलने से एक खास प्रक्रिया होती है, जिससे इसमें वह अनोखा 'कैरेमल' जैसा सोंधा स्वाद आता है। यही ट्विस्ट इस पेड़े को बाकी सभी मिठाइयों से अलग और बेहद खास बनाता है।