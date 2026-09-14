दाल-चावल का स्वाद दोगुना करती है ये खास बंगाली डिश, तवे पर झटपट तैयार हो जाता है मसालेदार 'बैंगन भाजा'

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय घरों में दाल-चावल से बेहतरीन और सुकून देने वाला खाना शायद ही कोई दूसरा हो। थका देने वाले दिन के बाद जब गरमागरम दाल-चावल की थाली सामने आती है, तो सारी थकान मिट जाती है। हालांकि, अगर इसी सादे खाने के साथ कोई चटपटी और क्रिस्पी साइड डिश मिल जाए, तो खाने का मजा दस गुना बढ़ जाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही शानदार बंगाली डिश के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके खाने में जादू कर देगी। जी हां, इसका नाम है 'बैंगन भाजा'।

बैंगन भाजा असल में बंगाल की एक बेहद फेमस डिश है, जिसका मतलब है तवे पर करारा सेंका हुआ मसालेदार बैंगन। बंगाल के लगभग हर घर में यह डिश बहुत शौक से खाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे बनाने में न तो घंटों किचन में खड़ा रहना पड़ता है और न ही कोई खास तैयारी करनी पड़ती है। बाहर से एकदम कुरकुरा और अंदर से मक्खन की तरह मुलायम, यह डिश मुंह में जाते ही घुल जाती है।