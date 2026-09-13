छत्तीसगढ़-झारखंड में बनती है उड़द दाल की 'डुबकी कढ़ी', स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे; नोट करें रेसिपी

बरई कढ़ी में बरई का मतलब है दाल के पकौड़े जिसे बड़ी कहा जाता है। यह कढ़ी स्वाद और सेहत दोनों के लिहाज से एक बहतरीन विकल्प है। आइए जानते हैं इसकी सीक्रेट रेसिपी:

2 मीडियम साइज स्लाइस में कटी हुई प्याज

3-4 कप बिना छिलके वाली उड़द दाल

डुबकी कढ़ी या बरई बनाने के लिए उड़द दाल को धोकर इसे कम से कम 3-4 घंटे तक भिगोकर रख देना है।

अगले स्टेप में दाल में जीरा, साबुत धनिया, और काली मिर्च के साथ ही बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक डालकर दाल को मिक्सी में दरदरा पीस लेना है।

ध्यान रहे कि दाल में ज्यादा पानी नहीं डालना, उसे थोड़ा गाढ़ा ही रखना है।

अब 1 लीटर छाछ लेकर 1-2 चम्मच दरदरी पिसी हुई उड़द दाल भी इसमें अच्छे से मिलाएं। ठीक वैसे ही जैसे बेसन की कढ़ी बनाते समय बेसन मिलाते हैं।

एक लोहे की बड़ी सी कड़ाही लेकर उसे गैस पर रखें। उसमें सरसों का तेल डालकर गर्म करें।

इसके बाद सूखी लाल मिर्च, जीरा, मेथी दाना भून लेना है। फिर कढ़ी पत्ता और बाद में प्याज भी इसमें डालें।

प्याज भुन जाने के बाद हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डालकर उसे थोड़ी देर पकने देना है।

इस स्टेप में छाछ धीरे-धीरे कड़ाही में डालकर उसे लगातार तेज आंच पर चलाते रहें। जब वो अच्छे से खदकने लगे तब ही रुकना है।

अब इसमें स्वादानुसार नमक भी डालना है।

इसे धीमी आंच पर थोड़ी देर पकने देना है, तब तक दाल की मंगौड़ी तैयार कर लें।