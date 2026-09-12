पेट की सेहत के लिए वरदान है कांजी, चावल और दही से घर पर बनाना है बेहद आसान; नोट करें रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी लाइफ स्टाइल में गट हेल्थ का बिगड़ना आम समस्या बन चुका है। गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच और कमजोर इम्युनिटी अक्सर खराब पाचन से जुड़ी होती हैं। ऐसे में पारंपरिक भारतीय फर्मेंटेड पेय कांजी को गट के लिए अमृत समान माना जाता है। आमतौर पर इसे काली गाजर और सरसों से बनाया जाता है, लेकिन आप इसे घर पर बेहद आसान तरीके से चावल और दही से भी तैयार कर सकते हैं।