बुंदेलखंड और बिहार का भूला-बिसरा स्वाद है ‘महेरी’, स्वाद ऐसा कि दिला दे गांव की याद; नोट करें इसकी सीक्रेट रेसिपी

स्वाद में चटपटी, खाने में हल्की और तुरंत ऊर्जा देने वाली महेरी को बनाना बड़ा ही आसान है, आइए जानते हैं इसकी रेसिपी:

महेरी बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे चावल को अच्छे से धो लेना है।

फिर इन चावलों को कम से कम 30 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख दें। ऐसा करने से चावल फूल जाएंगे और रेसिपी में भी मदद करेंगे।

जब 30 मिनट पूरे हो जाएं तो एक बड़ा बर्तन गैस पर रखें। उसमें 2 कप छाछ या मठा के साथ 1 कप पानी भी डालें।

इस दौरान गैस की फ्लेम तेज रखनी है और छाछ में स्वादानुसार नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर भी डालें।

ध्यान रहे कि गैस तेज रखते हुए मिश्रण को चम्मच से तेजी से चलाते रहना है ताकि छाछ या मठा फटे नहीं।

इसे चलाते हुए जब अच्छे से उबाल आ जाए तो अब बारी है इस मिश्रण में भीगे हुए चावल मिलाने की।

चावल डालने के बाद लगातार चम्मच से मिश्रण को चलाते रहना है।

फिर थोड़ी देर बाद 4-5 मिनट तक इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकने देना है।

इस बात का ध्यान रखें कि मिश्रण न ज्यादा पतला होना चाहिए और न ही ज्यादा गाढ़ा।

अब महेरी में तड़का लगाने की तैयारी करनी है, इसके लिए एक छोटा पैन गैस पर रखें।

उसमें 2 चम्मच देसी घी डालकर 1 छोटा चम्मच जीरा भुन लें।

फिर इसी जीरे के साथ 2-3 सूखी लाल मिर्च भी डालें। आपका तड़का तैयार है, इसे महेरी के ऊपर डाल दें।