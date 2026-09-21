भूल जाएंगे समोसा-कचौड़ी, जब नाश्ते में बनाएंगे झारखंड का ये फेमस धुस्का! नोट करें सीक्रेट रेसिपी

अंदर से एकदम मुलायम और बाहर से कुरकुरे स्वाद वाला धुस्का सुबह-शाम के नाश्ते में शामिल किया जा सकता है, आइए जानते इसकी स्पेशल रेसिपी:

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

3/4 इंच बारीक कटी या कद्दूकस अदरक

1/4 कप भीगी हुई उड़द दाल

1/2 कप भीगी हुई चना दाल

धुस्का बनाने के लिए चावल और दाल दोनों को अलग-अलग धोकर बनाने से कम से कम 4-5 घंटे पहले ही भिगोकर रख दें।

इसके बाद चावल का पानी निकालकर उसे मिक्सी में डालकर पीस लेना है।

अब चावल के मिश्रण को अलग बर्तन में निकालें और दाल का पानी निकालकर मिक्सी में डालें।

दाल के साथ हरी मिर्च, 3/4 इंच अदरक का टुकड़ा भी डालें और थोड़ा सा पानी मिलाकर पीस लें।

एक बड़े कटोरे में चावल और दाल को एक साथ डालें।

फिर उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी और 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया भी मिलाएं।

सारे मसाले चावल और दाल के मिश्रण में अच्छे से मिक्स करें, अगर बैटर गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं।

चावल-दाल के इस बैटर को कम से कम 2-3 मिनट तक फेंट लेना है।

इसके बाद एक कड़ाही को गैस पर रखें और तलने के लिए जरूरत अनुसार तेल डालकर गर्म करें।

जब तेल गर्म हो जाए, तब चमचे में बैटर भरकर तेल में डालें।

इसे दोनों तरफ से हल्का सुनहरा और ब्राउन हो जाने तक फ्राई करना है।