नई फसल के चावल से बनता है छठी मैया का खास प्रसाद ‘कसार के लड्डू’, आसान है इस देसी मिठाई की रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। छठ पूजा के पावन अवसर पर महाप्रसाद में केवल ठेकुआ, खीर और फल ही शामिल नहीं होते। इस पूजा में कसार लड्डू भी बनाए जाने की खास परंपरा है। बिहार और पूर्वांचल में छठ के तीसरे दिन यानी संध्या अर्घ्य पर ये स्वादिष्ट मिठाई बनती है। इन्हें चावल, गुड़, घी और मेवों के मिश्रण से तैयार किया जाता है।

अब आप सोच रहे होंगे कि लड्डू चावल से ही क्यों बनते हैं तो इसके पीछे धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। इसके मुताबिक, नई फसल का अनाज भगवान को ही सबसे पहले अर्पित किया जाता है और चावल-गुड़ से बने लड्डू इसी भावना का प्रतीक हैं।