गुड़ की खीर बनाते समय फट जाता है दूध? बस न करें ये एक गलती, नोट करें खरना प्रसाद की एकदम परफेक्ट रेसिपी

1 सबसे पहले चावल को अच्छी तरह धो लें और इसे 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद पानी छानकर अलग कर लें।

2 अब एक भारी तले वाले पतीले में दूध डालें और उसे मध्यम आंच पर उबलने के लिए रख दें। जब दूध में एक उबाल आ जाए, तो आंच को धीमा कर दें और दूध को थोड़ा गाढ़ा होने दें।

3 अब उबलते हुए दूध में भीगे हुए चावल डाल दें। चावल डालने के बाद दूध को लगातार चलाते रहें ताकि चावल बर्तन के तले में चिपके नहीं।

4 इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि चावल अच्छी तरह गल न जाएं और दूध मलाईदार और गाढ़ा न हो जाए।

5 जब तक चावल पक रहे हैं, एक अलग पैन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लें। जब गुड़ घुल जाए, तो आंच बंद कर दें और इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें।

6 गुड़ की खीर बनाते समय सबसे जरूरी बात है कि कभी भी गर्म दूध में गुड़ नहीं मिलाना चाहिए, वरना दूध फट सकता है।

7 इसलिए जब खीर पककर तैयार हो जाए, तो गैस की आंच बंद कर दें और खीर को थोड़ा ठंडा होने दें।