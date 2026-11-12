गुड़ की खीर बनाते समय फट जाता है दूध? बस न करें ये एक गलती, नोट करें खरना प्रसाद की एकदम परफेक्ट रेसिपी
छठ पूजा के खरना पर गुड़ की खीर का विशेष महत्व है, जिसे प्रसाद के रूप में छठी मैया को अर्पित किया जाता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन शाम को गुड़ की खीर और रोटी घी को प्रसाद के रूप में छठी मैया को अर्पित किया जाता है। व्रती इसी प्रसाद को खाकर 36 घंटों के निर्जला उपवास को शुरू करती है।
गुड़ की खीर बनाना काफी आसान होता है। हालांकि, गुड़ की खीर बनाते समय कई लोग एक छोटी-सी गलती कर देते हैं, जिसके कारण दूध फट जाता है। आइए जानें गुड़ की खीर बनाने का सही तरीका।