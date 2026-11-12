गाजर या मूंग दाल नहीं, इस सर्दी जरूर बनाएं 'अखरोट का हलवा'; स्वाद के साथ सेहत का भी है खजाना

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ठंड का मौसम आते ही हमारे शरीर को कुछ ऐसा चाहिए होता है जो हमें अंदर से गर्म रखे। इसके साथ ही, सर्दियों में त्वचा और सेहत का ख्याल रखना भी एक बड़ा टास्क बन जाता है।

ऐसे में 'अखरोट का हलवा' एक परफेक्ट देसी मिठाई है। यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि आपको सेहतमंद और खूबसूरत बनाए रखने में भी कमाल का असर दिखाता है। (Image Source: AI-Generated) सर्दियों की 'सुपर मिठाई' क्यों है अखरोट का हलवा? अखरोट को हम सभी 'ब्रेन फूड' के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह आपके दिमाग के साथ-साथ त्वचा, बालों और इम्युनिटी के लिए भी बेहद फायदेमंद है? अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सिडेंट्स, प्रोटीन और मिनरल्स पाए जाते हैं।

देसी घी और दूध के साथ मिलकर बना यह हलवा सर्दियों की खुश्की को दूर करता है और चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो लाता है। इतना ही नहीं, यह शरीर को तुरंत एनर्जी देने के साथ-साथ ठंड से लड़ने की ताकत देता है और जोड़ों के दर्द व थकान से भी राहत दिलाता है।