प्रदूषण और बदलते मौसम का गले पर पड़ रहा असर? खांसी-जुकाम में काम आ सकता है दादी-नानी का ये देसी काढ़ा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मौसम के बदलते ही खांसी-जुकाम होना आम बात है, पर बढ़ते प्रदूषण के बीच यह समस्या ज्यादा ही बढ़ जाती है। अगर आपको भी इन वजहों से गले में खराश, खांसी और जुकाम की समस्या बनी हुई है, तो घर का बना काढ़ा इसमें बड़ी राहत दिला सकता है। दादी-नानी के जमाने का यह काढ़ा आज भी इन आम परेशानियों का रामबाण इलाज माना जाता है। ऐसे में आइए इसे बनाने और सेवन का सही तरीका जानते हैं:

तुलसी का काढ़ा तुलसी का काढ़ा बनाने के लिए 7-8 तुलसी की पत्तियां, 1 इंच कद्दूकस अदरक, 5-6 काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा गुड़ और 1/2 नींबू के रस की जरूरत है। पहले पानी को उबालने के लिए रखें और उसमें नींबू रस को छोड़कर सारी सामग्री मिला दें। धीमी आंच पर 5-6 मिनट तक उबालने के बाद इसे गैस से उतारे। जब काढ़ा हल्का गुनगुना हो जाए तो उसमें नींबू का रस डालकर पीएं।

मुलेठी काढ़ा मुलेठी का काढ़ा बनाने के लिए 1/4 चम्मच मुलेठी पाउडर, 1 चुटकी दालचीनी, 2 चुटकी काली मिर्च, 5-6 तुलसी की पत्तियां, 1 कप पानी और स्वाद अनुसार शहद चाहिए। एक बर्तन में 1 कप पानी डालकर उसमें मुलेठी पाउडर, दालचीनी, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते डालें और धीमी आंच पर पानी आधा हो जाने तक उबलने दें। फिर इसे हल्का ठंडा करके दिन में दो बार सेवन करें। इस बात का ध्यान रखें कि उसमें मुलेठी ज्यादा मात्रा में न डालें।

अदरक का काढ़ा 1 इंच अदरक कद्दूकस अदरक, 2-3 लौंग और शहद को मिलाकर अदरक का काढ़ा झटपट बनाया जा सकता है। इसके लिए पहले बर्तन में डेढ़ कप पानी में कद्दूकस अदरक और लौंग कूटकर डालें। इसे अच्छे से उबालने के बाद छान लें और 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें।