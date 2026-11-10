बाजार से जैम खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत, घर पर ही इन ताजे फलों से बना लें टेस्टी मिक्स्ड फ्रूट जैम; नोट करें रेसिपी

ताजे फलों से घर पर बनाया गया ये फ्रूट जैम टेस्टी होने के साथ ही हेल्दी भी है, आइए जानते हैं इसे बनाने की सही विधि :

मिक्स्ड फ्रूट जैम बनाने के लिए सभी फलों को पहले अच्छे से धो लें और उसे सुखाने के लिए रख दें।

दूसरी तरफ इलायची को छीलकर उसे कूट लेना है।

अब एक-एक करके स्ट्रॉबेरी डंठल हटाएं, साथ ही सेब और संतरे के बीज भी निकाल लें।

इसके बाद अंगूर को 2-2 टुकड़ों में काट लें और अनानास के भी बड़े-बड़े टुकड़े कर लें। इसके अलावा, 2 लाल सेब लेकर उसे कद्दूकस करके रख लें।

गैस पर पैन रखें और उसे हल्का गर्म होने के बाद उसमें कद्दूकस किए सेब के साथ 500 ग्राम चीनी डालकर उसे पिघल जाने दें।

इसी दौरान 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालकर थोड़ी देर उसका स्वाद घुल जाने दें।

अंगूर, अनानास और स्ट्रॉबेरी को साथ में बारीक पीस लेना है।

सारे पेस्ट को पैन में डालकर एक साथ मिक्स कर लें और इसे मध्यम आंच पर कम से कम 5-6 मिनट तक गाढ़ा हो जाने के लिए छोड़ दें।

इस बात का ध्यान रखें कि जैम को बीच-बीच में चलाते रहना है, जिससे वो चिपके और जले नहीं।

जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें।

अब एक चम्मच में जैम को निकालकर देखें अगर उसका पानी अलग दिख रहा है, तो उसे अभी और पकाने की जरूरत है।

इसके बाद मिश्रण को अलग बर्तन में निकालकर ठंडा होने के रख दें और सबसे आखिर में एक नींबू का रस डालकर मिलाएं।